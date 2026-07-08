Gran nivel en el torneo del circuito balear del Campeonato del Mundo de Golf Amateur by Soft Line

La pareja compuesta por Juan Luis Magnier y Manuel Luis Beltrán, con una tarjeta de 40 puntos, se proclamó vencedora de la primera categoría del 8º torneo del Circuito Balear del Campeonato del Mundo de Golf Amateur (WAGC by SOFT LINE), celebrado el pasado sábado en las instalaciones de Golf Maioris. La prueba, que se disputó bajo la modalidad Parejas Scramble, tuvo como ganadores en la segunda categoría a María Ángeles Fernández y Roberto Millers, tras firmar una excelente tarjeta de 41 puntos.

Además de los trofeos concedidos por LaFiore, las parejas campeonas obtuvieron su clasificación para la Final Balear, donde competirán por una plaza en la Final Nacional y, posteriormente, por la posibilidad de representar a Baleares en la Final Mundial que se celebrará en Malasia. En cuanto a los premios especiales, el galardón a la bola más cercana contó, en la categoría masculina de esta prueba de precisión, fueron Juan Luis Magnier, y Ursula Stoppahcer, en categoría femenina.

Asimismo, durante la entrega de premios se quiso reconocer la fidelidad y el compromiso de aquellos jugadores que han acompañado al Circuito Balear WAGC by Soft Line a lo largo de la temporada. Para ello, se otorgaron cuatro Premios de Regularidad a Isabel Castillo, Antonio Pérez, Silvia Patiño y Rafael Villa que han destacado por su constante presencia y apoyo en las distintas pruebas disputadas.

Juan Luis Magnier y Manuel Luis Beltrán posan con sus respectivos trofeos / Soft Line

La jornada concluyó con la tradicional ceremonia de entrega de premios, seguida de un sorteo de regalos y un espectáculo final, celebrados tras la comida en el restaurante de Golf Maioris. Jugadores, acompañantes, patrocinadores y organización compartieron así el cierre de una jornada marcada por el buen ambiente, la competición y la pasión por el golf.

Con la celebración de esta octava prueba, el Circuito Balear WAGC by Soft Line reafirma su posición como una de las citas más destacadas del calendario del golf amateur balear.