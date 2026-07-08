Dos fichajes mallorquines para el Atlético Baleares: llegan Vicenç Sabater y Miguel Soler

El Atlético Baleares continúa perfilando su plantilla para la temporada 2026/27 con la incorporación de dos futbolistas procedentes del Poblense: el experimentado portero Vicenç Sabater y el centrocampista Miguel Soler, dos refuerzos que aportarán experiencia, conocimiento de la categoría y calidad al conjunto blanquiazul.

Sabater, guardameta palmesano de 32 años, regresa al Atlético Baleares después de haber defendido la camiseta del club en las temporadas 2014/15 y 2015/16. Llega tras disputar las dos últimas campañas en sa Pobla, donde ha destacado por su regularidad bajo palos.

A lo largo de su trayectoria también ha militado en equipos como el Andratx, Platges de Calvià, Constància, Barco y el propio Atlético Baleares, consolidándose como un portero con una amplia experiencia en el fútbol balear. Con sus 1,87 metros de altura, sobresale por su seguridad en el juego aéreo, su fiabilidad y su compromiso competitivo.

"Estamos muy contentos de incorporar a un portero de la isla. Con su 1,87 m de altura nos ayudará en el juego aéreo y, además, cuenta con mucha experiencia en la categoría. Será un futbolista importante también a nivel de vestuario, así que estamos muy satisfechos con su llegada al club", destacó el director deportivo del club, Marc Julià.

Junto a Sabater, el Atlético Baleares también ha cerrado la incorporación del centrocampista Miguel Soler, futbolista mallorquín de 24 años que llega igualmente desde el Poblense para reforzar la medular del equipo.

Nacido en Andratx, Soler cuenta con experiencia en clubes como el Santanyí, Sóller, Porreres y el propio Poblense. Desde su llegada al conjunto pobler en 2022 se convirtió en una pieza fundamental del centro del campo, superando los 30 partidos por temporada. Destaca por su criterio con el balón, su intensidad, su capacidad para equilibrar el juego y por ser un jugador bien conocido por el técnico Óscar Troya.

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"Estamos muy contentos de poder anunciar la llegada de un centrocampista mallorquín que consideramos que tiene una gran proyección dentro del fútbol balear y que, estamos convencidos, va a seguir creciendo con nosotros en el Atlético Baleares. Es un jugador de recorrido, con trabajo, energía y también calidad con balón, un perfil que encaja muy bien en la idea de equipo que estamos construyendo para la temporada 2026/27. Creemos que nos va a aportar equilibrio, intensidad y buen fútbol en una posición muy importante para nosotros", resaltó Julià.