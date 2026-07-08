El Fibwi Mallorca ficha a Dorde Simeunovic, uno de los jugadores más destacados de la Segunda FEB

El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma continúa dando pasos en la construcción de su plantilla con la incorporación de Dorde Simeunovic, ala-pívot serbio de 2 metros de altura, nacido el 26 de abril de 1995 en Krusevac (Serbia), y con una amplia experiencia en la Primera FEB, donde ha defendido los colores de equipos como Leyma Coruña, ICG Força Lleida y Grupo Ureta Tizona Burgos.

Tras pasar por varios clubes europeos, Simeunovic aterrizó en la Primera FEB en la temporada 2022-23, cuando fichó por el Leyma Coruña. Con el conjunto gallego disputó 38 partidos, en los que promedió 17,1 minutos, 5,9 puntos, 3,7 rebotes y 1 asistencia por encuentro.

En la temporada 2023-24, el ala-pívot serbio se incorporó al ICG Força Lleida, donde coincidió con Jaume Lobo. En el conjunto catalán, con el que logró el ascenso a la Liga Endesa, disputó 39 encuentros, firmando una media de 19,1 minutos, 7,4 puntos, 4,1 rebotes y 0,6 asistencias por partido.

Durante la temporada 2024-25, Simeunovic continuó acumulando experiencia en la categoría con el Grupo Ureta Tizona Burgos. Con el conjunto burgalés jugó 35 partidos, promediando 18,1 minutos, 6,7 puntos, 2,9 rebotes y 0,9 asistencias por encuentro.

La pasada campaña recaló en el Spanish Basketball Academy, de Segunda FEB, donde se convirtió en uno de los jugadores más destacados de toda la competición. Disputó 32 partidos, con una espectacular media de 33,4 minutos, 19,8 puntos, 8,1 rebotes y 2,9 asistencias, siendo una pieza fundamental en el equipo dirigido por Andrés Miso.

Ahora, Dorde Simeunovic regresa a la Primera FEB de la mano del Fibwi Mallorca Bàsquet Palma, donde pondrá su experiencia, talento y versatilidad al servicio del conjunto dirigido por Álex Formento.