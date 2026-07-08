La Copa Ibérica de motociclismo aterriza en Mallorca

Llega a Mallorca la Copa Ibérica de motociclismo, un campeonato de Pit Bikes basado en la igualdad mecánica y la accesibilidad para pilotos de todos los niveles. Se trata de una competición monomarca gestionada en formato llave en mano por la organización. Con seis carreras y dos entrenamientos oficiales, la Copa Ibérica busca hacerse un hueco entre los deportes de asfalto.

Las oficinas de Grupo Escribano, uno de los patrocinadores del torneo, han acogido este miércoles el acto de presentación del campeonato, que aterriza en un momento decisivo de la temporada, cuando se cumple el ecuador de la competición.

El 18 de julio se celebrará la cuarta carrera del año, para dar inicio a la segunda vuelta en el circuito de Llucmajor de 9 a 13 horas. El evento se llevará a cabo con sus puertas abiertas para que el público pueda ir a animar a los pilotos.

Imagen de la presentación de la Copa Ibérica / Grupo Escribano

Formato de la competición

El sistema de competición cuenta con carreras interislas y en territorio peninsular, en diferentes circuitos de Mallorca, Menorca, Villena (Alicante) y Móra d'Ebre (Tarragona). Además, el cuadro cuenta con siete participantes, pero David Salom, expiloto y director general de Deportes del Ajuntament de Palma, ha adelantado que «ya hay varios pilotos que están llamando a la puerta para reservar su plaza». También, incluye categorías por peso y promoción infantil, fomentando el motociclismo base y abriendo las puertas a nuevos pilotos.

Por otro lado, se ha anunciado una competición de mini motos para los niños más pequeños, a la que podrán acceder mediante becas y ayudas económicas para fomentar el acceso de aquellos que «saquen buenas notas y tengan un buen comportamiento».

La conferencia ha servido para poner en valor el motociclismo mallorquín e impulsar el lanzamiento de nuevos talentos, ya que en las islas solo existe una única escuela para pilotos jóvenes «debido a la falta de competición», ha señalado el propio Salom.

A la conferencia también han asistido Marc Vich, actual piloto mallorquín de la categoría Supersport 300 y campeón de la Yamaha R3 bLU cRU European Cup 2024; Javier Escribano, propietario de Grupo Escribano; y Carlos Albero, propietario de Dis-Per.