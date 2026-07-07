La Salle Pont d'Inca y es Vinyet consiguen mantener la plaza en la Liga Iberdrola

Santa Eulalia (Ibiza), Salle Pont d'Inca (Marratxi) y es Vinyet (Andratx) han conseguido mantener la plaza en la Liga Iberdrola para el curso que viene.

El Campeonato de España por Equipos y la Final de la Liga Iberdrola de gimnasia rítmica se han celebrado el 4 y 5 de julio.

En la Final de la liga Iberdrola de Segunda división el club Santa Eulalia (Ibiza) se proclamó campeón y La Salle Pont d'Inca (Marratxi) subcampeón.

Las gimnastas posando con sus respectivas medallas / M. M.

Además, en pelota consiguió la primera posición Federica Boffa (Santa Eulalia) y la tercera posición fue para Aina Serra ( Salle Pont d'Inca); en aro consiguió la primera posición Alice Taglietti ( Salle Pont d'Inca) y la segunda posición fue para Emilia Joana (Santa Eulalia); y en mazas Alice Taglietti (Salle Pont d'Inca) primera clasificada y Emilia Joana ( Santa Eulalia) Segunda clasificada.