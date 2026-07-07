Gimnasia Rítmica
La Salle Pont d'Inca y es Vinyet consiguen mantener la plaza en la Liga Iberdrola
Buen nivel de los representantes baleares en el campeonato celebrado en Castellón el pasado fin de semana
A. Morata
Santa Eulalia (Ibiza), Salle Pont d'Inca (Marratxi) y es Vinyet (Andratx) han conseguido mantener la plaza en la Liga Iberdrola para el curso que viene.
El Campeonato de España por Equipos y la Final de la Liga Iberdrola de gimnasia rítmica se han celebrado el 4 y 5 de julio.
En la Final de la liga Iberdrola de Segunda división el club Santa Eulalia (Ibiza) se proclamó campeón y La Salle Pont d'Inca (Marratxi) subcampeón.
Además, en pelota consiguió la primera posición Federica Boffa (Santa Eulalia) y la tercera posición fue para Aina Serra ( Salle Pont d'Inca); en aro consiguió la primera posición Alice Taglietti ( Salle Pont d'Inca) y la segunda posición fue para Emilia Joana (Santa Eulalia); y en mazas Alice Taglietti (Salle Pont d'Inca) primera clasificada y Emilia Joana ( Santa Eulalia) Segunda clasificada.
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