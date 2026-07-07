Fútbol
El Poblense presenta a sus siete fichajes para la temporada 2026/27: ilusión renovada en sa Pobla
La Gran Penya Poblera da la bienvenida a Juanmi Durán, Miquel Alorda, Pere Amer, Dani Ramos, Sergi Frau, Riverón y Nacho Bonet en un acto celebrado en el Pàdel Indoor de Sa Pobla
La Gran Penya Poblera presentó este martes a los siete fichajes del Poblense para la temporada 2026/27 en un acto celebrado en las instalaciones del Pàdel Indoor de Sa Pobla. La cita congregó a numerosos aficionados, representantes del club, colaboradores y medios de comunicación, que arroparon a los jugadores en su puesta de largo como integrantes de la plantilla.
Los protagonistas del acto fueron Juanmi Durán, Miquel Alorda, Pere Amer, Dani Ramos, Sergi Frau, Riverón y Nacho Bonet, las siete incorporaciones con las que el conjunto que dirigirá Julián Robles pretende reforzar su proyecto deportivo de cara al próximo curso.
Durante la presentación, los nuevos futbolistas expresaron su satisfacción por incorporarse al Poblense y coincidieron en destacar la ilusión con la que afrontan este nuevo reto. Asimismo, mostraron su compromiso por defender el escudo del club y contribuir a la consecución de los objetivos marcados para la próxima campaña después de haberse quedado a las puertas del ascenso a Primera RFEF el curso pasado.
Con este acto oficial, el Poblense continúa perfilando una plantilla que afrontará una campaña exigente y llena de retos, con el objetivo de consolidar un equipo competitivo y responder a las expectativas de una afición que volvió a demostrar su respaldo al club en un ambiente de cercanía, ilusión y entusiasmo.
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