El Palma Futsal lanza su campaña de abonados más ambiciosa: "Ver al mejor club del mundo por estos precios es un esfuerzo importante"

"Ver al mejor club del mundo por estos precios es un esfuerzo importante por parte del club", señala José Tirado, quien recuerda que el equipo lleva más de una década registrando una asistencia media superior a los 3.000 espectadores por encuentro.

Nuevo sistema de apertura y clausura en el fútbol sala

El dirigente mallorquín muestra su entusiasmo por el nuevo sistema de apertura y clausura que estrenará la liga, convencido de que disminuirá las diferencias entre los equipos. "Cada punto desde la primera jornada puede ser media liga", afirmó, al considerar que la nueva estructura eliminará los partidos intrascendentes y aumentará la competitividad desde el inicio del campeonato.

El presidente también ha confirmado que la prioridad deportiva del verano ha sido mantener el bloque que ha permitido al equipo competir por todos los títulos durante la pasada temporada. Aun así, ha avanzado que la dirección deportiva trabaja en la incorporación de "dos o tres jugadores" que aporten un plus de experiencia y competitividad a una plantilla que considera todavía joven.

El Palma Futsal ha presentado este martes su campaña de abonados para la temporada 2026-27 bajo el lema «Fes-te soci i ja ho veurem», con el objetivo de mantener, e incluso superar, los más de 3.300 socios alcanzados el pasado curso. Durante el acto, celebrado en Ca n'Eduardo, el presidente del club, José Tirado, destacó la importancia de la afición para afrontar una campaña que calificó de "diferente, emocionante" y marcada por el nuevo formato de competición.

El calvianero ha querido concluir la rueda de prensa haciendo un llamamiento a la afición para que siga acompañando al equipo durante una temporada que califica como "muy competitiva" y en la que considera que el apoyo de Son Moix volverá a ser decisivo.

Precios de los abonos del Palma Futsal

La renovación del abono de adulto tendrá un coste de 140 euros, mientras que las nuevas altas ascenderán a 180 euros. En la modalidad familiar, que el mismo José Tirado destaca como su "carné estrella", que representa alrededor del 80 % de los abonados, es aquella que dota de "masa social" al club, y su precio será de 240 euros para las renovaciones y de 290 euros para los nuevos abonados.

Por su parte, la categoría reducida mantiene el mismo importe tanto para renovaciones como para nuevas altas, fijado en 80 euros.

Los jóvenes incluidos en la categoría Gen25 podrán renovar su abono por 50 euros, mientras que las nuevas altas tendrán un coste de 60 euros. En el caso de los abonados VIP, tanto la renovación como la nueva alta tendrán un precio de 1.000 euros.