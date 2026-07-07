El Illes Balears Palma Futsal disputará la Supercopa de España

La temporada 2025/26 bajó el telón, pero las buenas noticias para el proyecto deportivo del Illes Balears Palma Futsal de cara al próximo curso ya son una realidad. Este martes, la Real Federación Española de Fútbol ha confirmado la participación del club balear en la próxima edición de la Supercopa de España 2026/27, un torneo de formato de final a cuatro que reúne a los conjuntos más laureados y regulares del año y que servirá para inaugurar oficialmente el nuevo calendario nacional los días 5 y 6 de septiembre.

La clasificación se materializó gracias a la aplicación de las bases de competición federativas, cuyo patrón estipula que los cuatro cupos disponibles se deben rellenar de forma secuencial. El orden de prioridad de la RFEF se ejecuta paso a paso de la siguiente manera: el primer cupo es para el campeón de Liga; el segundo, para el campeón de la Copa de SM El Rey (o su subcampeón si el campeón ya estuviera clasificado); el tercero, para el campeón de la Copa de España (o su subcampeón bajo la misma premisa); y el cuarto y último cupo se asigna al primer clasificado de la liga regular, extendiéndose de forma sucesiva a los siguientes de la tabla hasta completar las cuatro plazas del torneo si los anteriores criterios ya están cubiertos por los mismos equipos.

Siguiendo esta secuencia en el escenario de este año, los dos primeros filtros asignan sus plazas de forma directa. El Barça ocupa el primer cupo como campeón de Liga. El segundo nivel del patrón lo rellena el Jaén FS como campeón de la Copa del Rey. En el tercer escalón, al haber firmado el Jaén FS un doblete ganando también la Copa de España, su plaza se desplaza secuencialmente al subcampeón de dicho torneo, que vuelve a ser el Barça. Al estar asignadas las dos primeras plazas por méritos deportivos de títulos a Barça y Jaén FS, la resolución del torneo pasa obligatoriamente al cuarto y último criterio: las posiciones de la liga regular. Dado que el equipo que finalizó primero la Liga Regular (Barça) ya está clasificado, los dos cupos vacantes corren de forma secuencial en la tabla clasificatoria, otorgando el billete definitivo a ElPozo Murcia, segundo clasificado, y al Illes Balears Palma Futsal gracias a su tercera posición.

Este billete evoca de forma inevitable a lo sucedido hace cinco años, cuando el entonces Palma Futsal se estrenó en la Supercopa tras un proceso idéntico en el que el Barça ejerció como campeón liguero y el Inter FS firmó el doblete copero, propiciando que ElPozo Murcia y los mallorquines accedieran al torneo como primer y segundo clasificado de la fase regular. Con esta confirmación, el conjunto balear añade un nuevo reto de máxima altura a su agenda de la próxima temporada, donde volverá a competir con la ilusión de pelear por el primer título oficial del curso.

Esta Supercopa de España 2026/27 será la última que se rija por este sistema de asignación de plazas. De cara a la temporada 2027/28, la RFEF ha aprobado un nuevo formato de competición donde los cuatro billetes se otorgarán de forma fija al campeón de la temporada, al campeón del Torneo Apertura, al campeón del Torneo Clausura y al campeón de la Copa de España, dirimiéndose las posibles coincidencias por la suma global de puntos entre ambos torneos de Apertura y Clausura.