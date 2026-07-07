Del 'chupinazo' de Merino al conciliador De la Fuente: "Podía ser ventajista ahora, pero..."

Luis de la Fuente no cree en la suerte. En el pasado cuando mandaba un mensaje a otros seleccionadores en la Federación antes de una competición les decía: "Mucha suerte". Hoy ha cambiado ese mensaje por "Mucho acierto". El seleccionador no cree en la suerte: "En el trabajo no hay suerte. Las cosas no ocurren por casualidad. Uno no tira, le pega al palo y entra por suerte. Ha dado en el palo porque se ha disparado cerca de la portería y lejos del portero. En el fútbol puedes perder habiendo sido superior, pero pasa poco".

Las críticas como motivación

Este lunes Luis de la Fuente tardó más de 70 minutos en hacer los cambios. Le gustaba lo que veía, pese a que jugadores como Pedri o Lamine no ofrecían su mejor versión. Y entonces fue moviendo las piezas del tablero magistralmente apostando por tres jugadores que confirman que la selección es un equipo de autor: un cuestionado Ferran, el andaluz Fabián y el talismán Merino. Los tres fueron claves y los tres participaron en la jugada del gol decisivo ante Portugal. "Nunca he sido ventajista, podría serlo ahora, pero no lo soy. Lo único que pido es que la gente sea justa en sus reconocimientos y Mikel Merino es un jugador con una trayectoria inmaculada y de un rendimiento excepcional que siempre está cuando tiene que estar", advirtió en su primera intervención ante los micrófonos sobre el césped.

El de Haro acumula 45 partidos como seleccionador con 33 victorias, 10 empates y 2 derrotas, extendiendo la racha de España sin perder hasta los 35 partidos, a dos del récord de Italia. Antes de partir hacia Alemania a jugar la Eurocopa, De la Fuente tomó una decisión trascendental: "Decidí aislarme de las críticas de gran parte de la prensa deportiva. Fue un aislamiento que me dio paz y desembarqué en Alemania feliz. Pero los jugadores, no. Ellos seguían lo que se hablaba del equipo. Pero lejos de afectarles negativamente esos comentarios les motivaron y se conjuraron: 'Vamos a demostrar quienes somos". El empate ante Cabo Verde ha ofrecido el mismo efecto en el vestuario.

"Estos jugadores han sido seleccionados porque tienen mi confianza, porque entienden mi sentido de la meritocracia y saben que han sido seleccionados porque tienen mi confianza", apuntaba el de Haro tras ganar la Eurocopa. España están en cuartos de final y la culpa de ello en gran parte se sienta en el banquillo y obedece al nombre de Luis de la Fuente Castillo. "Todo el mundo sabe lo que siento por esa generación. Quiero poner en valor el papel de los jugadores que no salen de inicio", zanjaba en el césped de Arlintong para luego dar órdenes para recuperar la cabeza de Lamine y el cuerpo del agotado Pedri, dos referentes de esta selección que no están pasando por su momento de juego.

De la selección de los extremos a la de los centrales

Pero De la Fuente se ha reinventado y ha transformado "la selección de los extremos" en "la de los centrales", un equipo inexpugnable en el que Unai Simón ha elevado el récord de imbatibilidad en los Mundiales a 609 minutos y "el tierno" Cubarsí y "el veterano" Laporte, lideran la mejor zaga del torneo. Unai solo ha recibido goles en uno de los últimos 13 partidos y suma 621 minutos sin ser batido desde que lo hicieran los turcos. Y en los Mundiales el bilbaíno ha dejado la portería de España a cero ¡en 7 de los 9 partidos que ha jugado! Para Unai la clave ante Portugal es que "ellos no han dejado de correr hasta el minuto 75-80, pero hemos sabido interpretar que estaban cansados y Mikel lo ha leído magistralmente y ha aparecido una genialidad de Ferran con ese pase".

Por su parte, Mikel Merino, del que De la Fuente aseguró que "iría a recogerle en brazos a su casa", confesaba ataviado con el pañuelo de San Fermín al cuello: "Estar aquí era impensable hace unos meses y ahora estoy en lo más alto, disfrutando de uno de los momentos más felices de mi carrera. Ha merecido la pena cada día de esfuerzo y cada momento de dudas". El navarro celebró el gol al grito de "¡Gora San Fermín!" , conscientede que el capote del santo le había bendecido justo en la celebración de la fiesta. Merino fue padre de su hijo Marco hace un par de meses. A Los Ángeles viajarán Lola (su mujer) y su hijo recién nacido. "Me he perdido los dos primeros meses de mi hijo, verle crecer y cambiar. Los echo muchísimo de menos, pero van a venir a ver los cuartos", desveló.

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Ahora toca medirse a Bélgica, una selección con la que España tiene un viejo historial de cuentas pendientes. Durante una época los belgas resultaron ser un rival gafe para la selección que impidió que España jugara el Mundial de 1970, la derrotó en la Eurocopa de 1980 y la echó del Mundial de 1986 en los penaltis. Pero aquello se acabó y desde entonces España suma siete victorias y un empate en los 8 últimos partidos ante los 'Diablos Rojos'. Sin embargo, De la Fuente los mira con recelo y repetirá estos días una frase que se hizo famosa antes del partido ante Italia en la Eurocopa: "Se están haciendo los llorones y van diciendo que tenemos prácticamente ganado el partido. Pero ya sabéis lo que buscan: "¡Loco, loco, loco, pero te la coloco...!". Están avisados.