Azulmarino ya está inscrito en la Liga Femenina Endesa: estos son los 15 rivales confirmados

El Azulmarino ha obtenido este martes, formalmente, una plaza en la Liga Femenina Endesa, la máxima división del baloncesto femenino español. La Federación Española de Baloncesto (FEB) ha dado luz verde a los documentos presentados y ha revelado los 16 equipos que conformarán el campeonato. En los próximos días se realizará el sorteo del calendario en el que el club conocerá su ruta por la primera división.

Equipos como Spar Girona, Valencia Basket, Casademont Zaragoza u Hozono Global Jairis visitarán el fortín del equipo mallorquín durante la próxima temporada, donde sus estrellas intentarán batir al conjunto dirigido por Alberto Antuña. A partir del 3 de octubre, Son Moix se convertirá en el epicentro balear del baloncesto femenino.

El club se volverá a ver las caras con Celta Femxa Zorka, equipo con el que batalló hasta la penúltima jornada por la primera plaza de la Liga Challenge, que otorgaba el billete directo a la Liga Femenina Endesa; Perfumerías Avenida, con quien disputó el Trofeu THB Hotels la pretemporada pasada; Innova-tsn Leganés y Miralvalle Euskotren, rivales a los que se enfrentó para calentar motores antes de iniciar la Liga Challenge el curso pasado; e Impulso 360 Estepona, rival al que se midió en la fase de ascenso a la Liga Femenina Endesa durante la temporada 2024/25.

Asimismo, otros destinos como Baxi Ferrol, Cadí La Seu, Durán Maquinaria Ensino, Lointek Gernika Bizkaia, Kutxabank Araski y Movistar Estudiantes aguardan la llegada del conjunto balear para ofrecer el mejor baloncesto femenino.

Para poder ver al combinado en acción en Son Moix, el club ya dispone de la opción de obtener el abono de la próxima temporada a un precio reducido, una promoción que estará disponible hasta el 15 de agosto. A través de Ticketmaster y de la tienda de Azulmarino, situada en la calle Bonaire, se podrán conseguir las diferentes modalidades de abono disponibles.

La lista de rivales del Azulmarino Mallorca Palma es: BAXI Ferrol, Cadí La Seu, Casademont Zaragoza, Celta Femxa Zorka, Durán Maquinaria Ensino, Gernika Bizkaia, Hozono Global Jairis, Impulso 360 Estepona, Innova-tsn Leganés, Kutxabank Araski, Meins Avenida, Mirai Euskotren, Movistar Estudiantes, Spar Girona y Valencia Basket.