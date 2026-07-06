Son Hugo confirma el gran momento de la natación balear una semana después de los Trials Nacionales

Las Piscinas de Son Hugo acogieron los días 4 y 5 de julio el Campeonato de Baleares de Verano INF-JUN-ABS 25-26, una de las grandes citas del calendario autonómico, celebrada apenas una semana después de los Trials y en pleno tramo decisivo de la temporada. La competición reunió a 20 clubes, 264 nadadores, 818 inscripciones individuales y 136 relevos, con una participación muy equilibrada entre categoría masculina y femenina.

La cita volvió a demostrar la profundidad competitiva de la natación balear, con presencia destacada de clubes como A. Master Baleares, C. Aigua Esport Artà, C.N. Voltor Balear, C.N. Palma de Mallorca, C.N. Inca, C.N. La Salle-Palma, C.N. Llucmajor, C.N. Sta. Eulalia Rio y el resto de entidades participantes.

El campeonato dejó un balance deportivo de mucho nivel, con seis récords absolutos territoriales de Baleares, nuevas mejores marcas territoriales por edades y actuaciones individuales de gran valor por puntos AQUA 2025. Una semana después de los Trials, Son Hugo volvió a ser el termómetro real del estado de forma de los nadadores baleares.

Dos de los nombres propios fueron Marc Sánchez Torrens, del C.N. Voltor Balear, que batió el récord absoluto territorial Open en 100 metros espalda con 57.38, confirmando una de las actuaciones más destacadas del campeonato. En categoría femenina, Paula Gaya Bisquerra, del C.N. Inca, firmó un campeonato extraordinario en braza al establecer dos récords absolutos territoriales Open: 33.07 en 50 metros braza y 1:11.75 en 100 metros braza.

Los relevos también dejaron huella. El C.N. Voltor Balear batió el récord absoluto territorial Open en el 4x50 metros libre masculino con 1:33.40 y en el 4x50 metros estilos masculino con 1:45.32. Además, completó la cosecha de plusmarcas con el récord absoluto territorial Open en el 4x100 metros estilos mixto, con un tiempo de 4:07.75.

El equipo de relevos del C.N. Voltor Balear posa con sus medallas en el Campeonato, en Son Hugo. / FBN

Además de los récords absolutos, el campeonato dejó una amplia lista de mejores marcas territoriales. En categoría masculina destacó Filip Chojnacki, del C.N. Inca, con nuevas referencias de 14 años en 200 espalda y 400 estilos. También sobresalieron Nicolas Carbonell Zavagna, Eric Vincent Alegret Pastor y Marc Toro García en las pruebas de braza.

En categoría femenina, Maria Antonia Burguera Valens, del C.N. Palma de Mallorca, protagonizó una actuación sobresaliente con tres mejores marcas territoriales de 14 años en 100 libre, 200 libre y 1.500 libre. También brillaron Mya Lucia Donger, del C.N. La Salle-Palma, y Chloe Mahoney Velez, del C.N. Palma de Mallorca.

En el apartado de puntos AQUA 2025, la mejor puntuación en la categoría 14-15 años fue para Maria Antonia Burguera Valens, con 706 puntos en 200 libre. En 16-18 años destacó A. Rodríguez Cabellos, del C.N. Palma de Mallorca, con 743 puntos en 100 mariposa.

En categoría Open, la mejor puntuación del campeonato fue para Aina Hierro Pujol, del C.N. Voltor Balear, con 748 puntos en 50 mariposa. También sobresalieron A. Rodríguez Cabellos, Ania Cristina Buciu Bologa, Antoni Mulet Matheu, Marc Sánchez Torrens y Paula Gaya Bisquerra.

En el medallero absoluto por equipos, el C.N. Palma de Mallorca encabezó la clasificación con 48 medallas (21 oros, 21 platas y 6 bronces). El C.N. Voltor Balear fue segundo con 24 medallas, mientras que el C.N. Inca ocupó la tercera posición.

Por categorías, el C.N. Palma de Mallorca lideró el medallero infantil femenino y el junior femenino, mientras que el C.N. Voltor Balear dominó el infantil masculino. En junior masculino, el C.N. Palma de Mallorca volvió a imponerse.

El Campeonato de Baleares de Verano dejó, en definitiva, una lectura muy positiva para la natación balear: récords absolutos, mejores marcas por edades, relevos de gran nivel, clubes con profundidad competitiva y una generación joven que ya no solo promete, sino que empieza a llamar a la puerta con fuerza. Son Hugo volvió a ser el escenario perfecto para confirmar que Baleares sigue nadando rápido, muy rápido.