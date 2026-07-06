El Real Madrid anuncia el acuerdo con Pedro Martínez: "Es un grandísimo reto"

Ya es oficial. El Real Madrid anunció en un comunicado que Pedro Martínez es su nuevo entrenador para las tres próximas temporadas, hasta la campaña 2028-29. El técnico barcelonés llega al Madrid después de un exitoso año como técnico del Valencia Basket que le llevó a ganar su segunda liga con el cuadro 'taronja' y que le ha impulsado a coger la batuta del Madrid después que Sergio Scariolo fuera destituido la semana pasada.

La estancia del técnico catalán durará, al menos, hasta 2029, ya que firma por tres cursos con un sueldo total de algo más de un millón de euros por cada una de ellas. El Real Madrid ya lo ha anunciado como su nuevo entrenador en el siguiente comunicado:

El nuevo entrenador merengue tendrá tiempo, en estos meses, de ayudar a Juan Carlos Sánchez, la persona que ha apostado por él para dirigir el nuevo proyecto madridista desde el banquillo, a planificar una plantilla a su gusto para poder sacar el mayor rendimiento posible. A la llegada del técnico procedente del Valencia le acompaña otro taronja, Jaime Pradilla: el interior maño ha sido el primer fichaje

"El mayor éxito posible”

El nuevo entrenador del Madrid aseguró en su primera entrevista televisiva a los medios del club que “Es un honor y un orgullo formar parte de esta entidad, conozco el legado y voy a dar mi máximo para estar a la altura”, dijo en Realmadrid TV.

"Han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores y entrenadores del mundo. Evidentemente, es un orgullo formar parte. Conozco el legado y voy a intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han estado antes aquí”.

“Todos los entrenadores del mundo queremos estar en un club así, con esa exigencia y capacidad para estar competiendo por todas las competiciones. Es un grandísimo reto y mi principal objetivo no puede ser otro que intentar ayudar a los jugadores y al club para que tengamos el mayor éxito posible”.

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El técnico barcelonés tuvo palabras para la afición blanca, “En primer lugar, agradecimiento por pertenecer a una entidad tan increíblemente grande y con un historial impresionante. No va a ser por falta de esfuerzo o por falta de dedicación. Espero estar a la altura. Necesitamos el apoyo de todos para poder tener éxito”, dijo.

Fuente: Sport