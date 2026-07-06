Pilotades: Desaparece la Segunda Regional en la temporada 2026-27

La aprobación del nuevo modelo de competición del fútbol amateur masculino en Mallorca, que supondrá una profunda reestructuración de las categorías territoriales durante las próximas temporadas, fue uno de los puntos más destacados que se aprobaron por mayoría en el transcurso de la asamblea general ordinaria de la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB), celebrada el pasado viernes en Palma.

La Segunda Regional pasa ya a la historia

La temporada 2026-27 será un año de transición, en el que comenzará la adaptación del sistema competitivo con el objetivo de implantar la nueva estructura aprobada. La gran novedad es desaparece la categoría de Segunda Regional, «una medida que permitirá simplificar la pirámide competitiva y mejorar el nivel deportivo de las competiciones territoriales», según la FFIB.

La Preferente tendrá dos grupos en la 2027-28

La culminación de este proceso llegará en la temporada 2027-28, cuando se pondrá en marcha el nuevo grupo de Regional Preferente de Mallorca, «una categoría que reforzará la competitividad del fútbol amateur mallorquín y ofrecerá un modelo más equilibrado y atractivo para clubes, futbolistas y aficionados».

El campeón de Balears de futsal subirá directo

Además de esta importante reforma estructural, en la asamblea se anunció que la Española ha dado su visto bueno a que el campeón de Balears de la Tercera División de fútbol sala ascienda directamente y no deba disputar varias eliminatorias como sucedía hasta la fecha.

Los árbitros cerraron la temporada 2025-26

Los colegiados de Balears cerraron el pasado viernes la temporada 2025-26 con una multitudinaria fiesta en Es Molí des Comte de Palma, donde se entregaron distinciones a los trencillas que han logrado el ascenso de categoría para la próxima campaña. El gran protagonista en este evento, organizado por el Comité Balear de Árbitros de la FFIB, fue el Luis Bestard Servera, que ha conseguido subir a Primera División.

Se instauran los premios Anselmo Martín

El presidente de los colegiados, Javier Martín, en su parlamento a los presentes, en el que destacó el esfuerzo que están haciendo los árbitros para ser mejores cada día, además de dar ánimos a los que se han quedado sin el ascenso, desveló la creación por parte de este estamento de los Premios Anselmo Martín para los trencillas que lleven más de 25 años ejerciendo. De esta manera se hace un meritorio homenaje a quién fue durante décadas directivo del comité arbitral de Balears, padre del actual presidente, y que, en unos tiempos difíciles, siempre estuvo al lado de los colegiados. Esta iniciativa fue muy aplaudida por los presentes.

Ascensos a Primera y Segunda RFEF

El árbitro Lluís Balle Reus sube a Primera RFEF. En esta misma categoría ascienden como asistentes: Sergi Balle Reus, Pedro Fresneda Rigo y Ricardo Morey García. El colegiado Alejandro Rodríguez Christiansen sube a Segunda RFEF y sus compañeros Mario José Mora Dos Santos, Enric Fiol Andreu y Samuel Gómez Moriana también pero como asistentes.

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Ascensos a Tercera y Regional preferente

A Tercera: Carlos Garau Barceló, Daniel Martín Pérez, Alexandre Mulet Aguiló, Bernardino Serra Almodóvar y Alberto Martínez Fernández; y a Preferente: Francisco Javier Aranda, Macià Crespí, Álvaro Ferreira Gómez, Carlos Xavier García Lladó, Iñigo Gómez, Álvaro Gómez, David Gómez, Carlos Llinás, Julián Palou de Comasema, Adrián Sánchez, Josep Vives Sola y Luis Sastre Lasconi. n