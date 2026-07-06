El Palma Futsal ya tiene campaña de abonados: estos son los precios y las fechas clave

El Illes Balears Palma Futsal lanza su campaña de abonados con un mensaje claro: «Fes-te soci i ja ho veurem». El club presenta una única campaña de abonados para la temporada 2026/27, marcada por el estreno del nuevo formato de la Liga Prime Futsal.

El club verde pistacho ha presentado este lunes su campaña de abonados para la temporada 2026/27 bajo el lema «Fes-te soci i ja ho veurem», una expresión muy arraigada en la forma de hablar de los mallorquines que resume el espíritu con el que el club afronta una temporada marcada por el estreno del nuevo formato de competición de la Liga Prime Futsal.

La renovación del abono de adulto tendrá un coste de 140 euros, mientras que las nuevas altas ascenderán a 180 euros. En la modalidad familiar, el precio será de 240 euros para las renovaciones y de 290 euros para los nuevos abonados. Por su parte, la categoría reducida mantiene el mismo importe tanto para renovaciones como para nuevas altas, fijado en 80 euros.

Los jóvenes incluidos en la categoría Gen25 podrán renovar su abono por 50 euros, mientras que las nuevas altas tendrán un coste de 60 euros. En el caso de los abonados VIP, tanto la renovación como la nueva alta tendrán un precio de 1.000 euros.

"La expresión «ja ho veurem» no pretende transmitir incertidumbre, sino todo lo contrario. Ante un formato completamente nuevo que ha generado preguntas, debates y curiosidad entre los aficionados, el club lanza un mensaje sencillo: lo importante es estar. Hacerse abonado, acompañar al equipo y descubrir juntos cómo será esta nueva competición. Porque, pase lo que pase, la mejor manera de vivirla será desde Son Moix", reza la nota enviada a los medios.

Con un tono cercano, desenfadado y cargado de humor, la campaña gira alrededor de ese concepto y se completa con un spot ambientado en un bar mallorquín. En él, diferentes personajes intentan descifrar el nuevo sistema de competición sin llegar a ponerse de acuerdo, reproduciendo las conversaciones que durante las últimas semanas se han repetido entre aficionados, clubes y medios de comunicación. Entre teorías, explicaciones y mucho humor, el anuncio concluye con la frase que da sentido a toda la campaña: «Fes-te soci i ja ho veurem».

Esto son los precios. / Palma Futsal

Un único abono para toda la temporada

El Illes Balears Palma Futsal mantiene un único abono para toda la temporada 2026/27. El carnet incluirá el acceso a todos los partidos del Torneo de Apertura, el Torneo de Clausura y los posibles Playoffs por el título, permitiendo a los abonados disfrutar de toda la temporada con un único carnet.

El club mantiene también el Abono Gen25, estrenado la pasada temporada, con tarifas especiales para los aficionados menores de 25 años con el objetivo de seguir acercando el fútbol sala a las nuevas generaciones.

Calendario de renovaciones y nuevas altas

La campaña comenzará el 7 de julio con el inicio de las renovaciones online. Las renovaciones presenciales podrán realizarse los días 7, 8, 9 y 10 de julio, en horario de 9:30 a 13:30 horas y de 16:00 a 19:00 horas. Los días 13 y 14 de julio, la oficina abrirá únicamente en horario de mañana, de 9:30 a 13:30 horas.

El periodo de cambio de asiento tendrá lugar los días 15 y 16 de julio, también en horario de 9:30 a 13:30 horas. Las nuevas altas online comenzarán el 18 de julio, mientras que las nuevas altas presenciales podrán realizarse, junto con las renovaciones, los días 20, 21, 22, 23 y 24 de julio, en horario de 9:30 a 13:30 horas y de 16:00 a 19:00 horas.

Todas las gestiones podrán realizarse tanto de forma presencial en las oficinas del club, situadas en la Puerta 25 del Palau Municipal d'Esports Son Moix, como a través de la plataforma online habilitada por el club.

Con esta campaña, el Illes Balears Palma Futsal inicia una nueva temporada con la ilusión de seguir llenando Son Moix y afrontar, junto a su afición, un año histórico para el fútbol sala español. El formato cambia, pero hay una cosa que permanece intacta: el orgullo de pertenecer a una familia que sigue creciendo temporada tras temporada. Por eso, el mensaje del club es claro: «Fes-te soci... i ja ho veurem».