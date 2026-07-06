El mallorquín Sergi García vuelve al Casademont Zaragoza

El base mallorquín Sergi García es nuevo jugador del Casademont Zaragoza. Un viejo conocido de la afición del Príncipe Felipe vivirá su segunda etapa en el equipo aragonés después de que en 2013 el por entonces Tecnyconta Zaragoza se fijara en el prometedor joven. 13 años después, el palmesano regresa a la capital aragonesa tras haber militado la última campaña en el Estudiantes, en Primera FEB.

En su primera etapa, Sergi García se convirtió en el jugador más joven en debutar con el equipo zaragozano en la Liga Endesa. Desde ese estreno, Sergi acumula más de 240 partidos en la ACB. Valencia Basket, BAXI Manresa, Rasta Vechta (Alemania), Baskonia, MoraBanc Andorra, Gran Canaria, Río Breogán, Covirán Granada, San Pablo Burgos y Movistar Estudiantes completan su trayectoria. Con el conjunto estudiantil, disputó la final por el ascenso a la Liga ACB este último curso.

"Ahora vuelve a casa con un título de ACB y de Eurocup bajo el brazo, y el premio de haber debutado con la Selección Española absoluta en las Ventanas FIBA. Antes, en su experiencia internacional, ya contaba con un oro europeo U16 y U20, y la participación en el Jordan Brand Classic de Nueva York en su primer año en Zaragoza. ¡Bienvenido a casa, Sergi!", dice el Casademont en el anuncio de su fichaje.

Pocos minutos después de que se hiciera oficial la incorporación del base palmesano, el club publico un vídeo en sus redes sociales con las primeras palabras de Sergi García para la afición zaragozana. «Hola Marea Roja, estoy muy contento de anunciar que vuelvo a Zaragoza después de tanto tiempo. La verdad que estoy ansioso por volver a reencontrarme con vosotros, de sentir vuestro apoyo en el Príncipe Felipe, estoy convencido que todos juntos haremos un gran año. Además es el 25 aniversario del club, lo hace aún más especial y estoy pues con muchísimas ganas de defender este escudo, de volver a defender estos colores y seguro que haremos una gran una gran temporada. Nos vemos pronto», decía el nuevo jugador del Casademont Zaragoza.