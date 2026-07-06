Baloncesto
El mallorquín Sergi García vuelve al Casademont Zaragoza
El base palmesano, a sus 29 años, firma por un año por el conjunto de ACB y vivirá su segunda etapa en el equipo aragonés tras su paso por el Estudiantes
Adrià Morata / Arturo Pola
El base mallorquín Sergi García es nuevo jugador del Casademont Zaragoza. Un viejo conocido de la afición del Príncipe Felipe vivirá su segunda etapa en el equipo aragonés después de que en 2013 el por entonces Tecnyconta Zaragoza se fijara en el prometedor joven. 13 años después, el palmesano regresa a la capital aragonesa tras haber militado la última campaña en el Estudiantes, en Primera FEB.
En su primera etapa, Sergi García se convirtió en el jugador más joven en debutar con el equipo zaragozano en la Liga Endesa. Desde ese estreno, Sergi acumula más de 240 partidos en la ACB. Valencia Basket, BAXI Manresa, Rasta Vechta (Alemania), Baskonia, MoraBanc Andorra, Gran Canaria, Río Breogán, Covirán Granada, San Pablo Burgos y Movistar Estudiantes completan su trayectoria. Con el conjunto estudiantil, disputó la final por el ascenso a la Liga ACB este último curso.
"Ahora vuelve a casa con un título de ACB y de Eurocup bajo el brazo, y el premio de haber debutado con la Selección Española absoluta en las Ventanas FIBA. Antes, en su experiencia internacional, ya contaba con un oro europeo U16 y U20, y la participación en el Jordan Brand Classic de Nueva York en su primer año en Zaragoza. ¡Bienvenido a casa, Sergi!", dice el Casademont en el anuncio de su fichaje.
Pocos minutos después de que se hiciera oficial la incorporación del base palmesano, el club publico un vídeo en sus redes sociales con las primeras palabras de Sergi García para la afición zaragozana. «Hola Marea Roja, estoy muy contento de anunciar que vuelvo a Zaragoza después de tanto tiempo. La verdad que estoy ansioso por volver a reencontrarme con vosotros, de sentir vuestro apoyo en el Príncipe Felipe, estoy convencido que todos juntos haremos un gran año. Además es el 25 aniversario del club, lo hace aún más especial y estoy pues con muchísimas ganas de defender este escudo, de volver a defender estos colores y seguro que haremos una gran una gran temporada. Nos vemos pronto», decía el nuevo jugador del Casademont Zaragoza.
- La alcaldesa de Campos se presenta en la manifestación de es Trenc provocando momentos de tensión
- Las caravanas inundan el recinto del palacio de Marivent, ya son 17
- Más currículums que nunca para ser camarero en Mallorca, pero cada vez duran menos: 'Hizo medio turno, se fue y no regresó ni para devolver el uniforme
- Miles de personas forman una cadena humana para protestar contra la desprotección de es Trenc
- Muere un hombre tras ahogarse en la playa de es Trenc
- El padre tras retener a su hijo en Polonia: «No quiero que el niño vuelva a Mallorca»
- Puerto Portals celebra 40 años de lujo, glamour y famosos de vacaciones en Mallorca
- Los fraudes en el alquiler «desbordan» a las asociaciones de consumidores de Mallorca