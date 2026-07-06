Ciclismo
La etapa 3 del Tour de Francia, en directo
Los corredores tendrán por delante 195,9 kilómetros y cerca de 3.850 metros de desnivel en una carrera que les llevará desde Granollers a Les Angles
Redacción
Antes de cruzar la frontera hacia Francia, el Tour de Francia afronta este lunes su última jornada por tierras catalanas. La tercera etapa partirá desde Granollers y pondrá fin al paso de la ronda gala por Cataluña con un recorrido exigente que puede ofrecer las primeras diferencias entre los aspirantes a la clasificación general.
Los corredores tendrán por delante 195,9 kilómetros y cerca de 3.850 metros de desnivel acumulado en una etapa marcada por la montaña. El trazado incluye cuatro puertos puntuables, con el Col de Toses, de primera categoría, como la ascensión más selectiva de la jornada gracias a sus 9,3 kilómetros al 6,5 % de pendiente media. Después, la carrera concluirá en Les Angles, tras superar un último puerto de tercera categoría que puede resultar decisivo si la batalla por la victoria llega abierta.
Será la primera gran prueba para los escaladores en esta edición del Tour y una oportunidad para que los favoritos comiencen a medir sus fuerzas. Tras las dos primeras etapas disputadas entre Barcelona y Tarragona, el pelotón se despedirá de Cataluña antes de adentrarse definitivamente en territorio francés, donde continuará la carrera hasta su desenlace en París.
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