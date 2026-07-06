Brasil exige la salida de Ancelotti y clama contra Neymar: "Hemos creado un monstruo"

El periodista Juca Kfouri, uno de los más respetados de la prensa brasileña, explotó en el programa 'Posse de Bola', del Canal Uol, señalando a Neymar tras la eliminación de Brasil. "La estrella de Brasil durante muchos años es lo más despreciable en términos de comportamiento humano. Este tipo no nació para ser ídolo de nadie, salvo del propio ombligo. Representa lo peor de la sociedad brasileña. Hemos creado un monstruo. Es necesario decirlo con todas las letras", concluyó con vehemencia.

Neymar: patada, tangana y el penalti

La actitud de Neymar, protagonizando una guerra personal con los jugadores noruegos a raíz del segundo gol de Haaland, fue agriamente criticado por sus compatriotas. Ancelotti había reconstruido el esquema del equipo en el minuto 66, apostando por introducir a Neymar y a Danilo en lugar de Martinelli y Rayan. Neymar saltó al campo con empate a cero y fue testigo directo de los dos martillazos de Haaland. El primero en el minuto 76 de cabeza y el segundo con un disparo raso en el 89. Posteriormente, en el descuento, Neymar propinó una fea patada a Odegaard que desató una tángana en la que se perdió mucho tiempo. Incidente que ocurrió unos segundos antes de que Ostigaard atropellase en el aire a Casemiro en el área, lo que terminó con otro penalti a favor de Brasil.

Neymar anuncia su adiós de la selección brasileña / EFE

Esta vez fue Neymar quien cogió la pelota por iniciativa propia, después del fallado por Guimarães, y entonces el portero noruego, Nyland, que juega en el Sevilla, le desafió en español. "Voy a detenerte, voy a detenerte", le dijo. Neymar respondió a la provocación preguntándole dónde quería que lo lanzara. El disparo fue raso, a la izquierda de Nyland, que ni siquiera se tiró a atrapar el balón. El balón acabó en la red y Neymar se fue directamente a por el portero, al que le respondió: "Conmigo no, conmigo no". Después se fue hacia el lugar donde estaba Odegaard y trató de provocarle de nuevo con un codazo por la espalda, siendo regañado por Endrick y Vinícius. Poco le importó que fueran perdiendo y apenas 90 segundos después el colegiado estadounidense de origen marroquí Ismail Elfath indicaba el final confirmándose otra trágica eliminación de Brasil.

Neymar se retira

Otra más en la carrera de Neymar en los Mundiales. El cuarto fiasco de esta Brasil que ha tenido al extremo del Santos como un icono que ha inspirado a jugadores como Vinícius o Endrick. Su aventura con la 'Seleçao' acaba aquí porque así lo confirmaba en redes sociales, el lugar donde los brasileños han seguido su vida pública y privada en la última década. "Lo intenté. Lo intenté. Empezó aquí en el estadio MetLife y terminé aquí. Ahora se acabó", escribió. Neymar se retira de la selección a sus 34 años, convertido en una leyenda del fútbol brasileño que debutó con la absoluta en 2010 y que ha acumulado fracasos uno tras otro. En los últimos cinco años el jugador solo había vestido la camiseta de la selección en 12 ocasiones, ninguna en los tres últimas temporadas. Por eso la convocatoria del ex del Barça para el Mundial fue celebrada como un acontecimiento en Brasil, aunque los expertos la recibieron con mucho escepticismo. La realidad es que Carletto sabía que era una decisión que tenía más de mercadotecnia que de futbolera, porque el extremo llegó lesionado y solo ha jugado dos ratos.

Luxemburgo y Romario

El ex del Santos ha sido duramente criticado, pero también utilizado como un arma arrojadiza contra Ancelotti tras la eliminación. Otro exseleccionador, el brasileño Vanderlei Luxemburgo, ganador de la Copa América de 1999 en Paraguay, apuntó encolerizado que "Ancelotti cometió muchos errores. ¿Usar solo a Neymar en este partido? No tenemos mejores jugadores que Neymar. Cualquier selección del mundo lo habría conservado. Un entrenador tiene la obligación de idear un sistema para sacar el máximo provecho de su ídolo, como hizo Noruega con Haaland, esperando una o dos oportunidades. Pero aquí en Brasil, lo descartan".

Ancelotti: "Esta derrota es el principio de un nuevo ciclo" / AFP

Y luego pidió su despido: "Si fuera un entrenador brasileño, ya estaría despedido. No vamos a jugar al fútbol europeo, necesitamos regatear y hacer las cosas de otra manera. Jugar contra Noruega, que es increíblemente débil, y pasar 90 minutos defendiendo... ¿Dónde se ha visto eso antes? Brasil jugó con miedo a Noruega". La realidad es que Brasil solo dispuso del 34% de la posesión y estuvo a merced de los escandinavos en la segunda mitad, hasta que Haaland sacó el martillo.

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Romario se sumaba en la corriente de opinión de ilustres del fútbol brasileño que se pronunciaban en contra de la continuidad del italiano como seleccionador: "Yo no habría renovado el contrato de Ancelotti antes del Mundial". Y Felipe Melo se sumaba a las críticas, en Sportv: "Entiendo que el entrenador tiene sus convicciones, pero yo habría comenzado con Neymar de titular. Neymar podría haber convertido el primer penalti, y el partido sería otra historia". Otro internacional brasileño, Müller, cargaba contra los jugadores y la Confederación Brasileña de Fútbol: "¡Es la peor generación de la Selección Brasileña! Una generación mentirosa y engañadora, porque no juega nada e ilusionó a la afición. ¡Fue la selección de la CBF!"