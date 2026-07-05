Leclerc gana en Silverstone en un final de locura

Charles Leclerc firmó su primera victoria de la temporada en el escenario más impredecible, el circuito británico de Silverstone, que asistió a una agitada carrera con final de locura. El piloto monegasco de Ferrari forjó su ventaja con una fantástica salida que le catapultó a la primera posición y subió al podio escoltado por George Russell (Mercedes) y por su compañero Lewis Hamilton.

Un nuevo fallo de fiabilidad, tras el sufrido en Barcelona, condenó a Kimi Antonelli cuando peleaba con Leclerc por la victoria, aunque el italiano conserva el liderato del Mundial, con ventaja respecto a su compañero Russell. El británico rodaba cuarto en los últimos compases de la carrera, pero los problemas de Antonelli y el accidente de Max Verstappen , que iba tercero, le permitió acabar segundo y dar un importante 'zarpazo' en la clasificación.

Carlos Sainz concluyó 12º, sin puntos, al igual que Fernando Alonso (18º). Ambos siguen esperando que lleguen mejoras a Williams y Aston Martin.

Ferrari se adelanta

Fernando Alonso se quedó parado en la vuelta de formación y tuvo que arrancar desde el pitlane, confirmando los peores presagios en Aston Martin.

Kimi Antonelli, en pole por quinta ocasión este año, lo tenía todo a su favor, pero volvió a fallar estrepitosamente en la salida y los dos Ferrari le superaron, con Leclerc en cabeza por delante de Hamilton y el italiano a expensas de su compañero Russell.

En la primera vuelta Albon se tocó con Bearman y cayó al fondo del pelotón, al tiempo que Piastri reportaba daños en su McLaren que le dejaban también sin opciones. Los comisarios anunciaron 10 segundos de sanción para el de Williams y, paralelamente, otros cinco segundos para Lewis Hamilton por adelantarse en la salida.

Carlos Sainz, con mucha determinación y beneficiado por el lío, ganó cuatro posiciones para colocarse 10º, en zona de puntos, aunque el madrileño, sin ritmo para pelear en la zona media, fue perdiendo fuelle y no pudo contener a Bortoleto (Audi) y los Alpine, que le adelantaron con facilidad.

Antonelli lanzó un demoledor ataque a Hamilton en Copse y el británico no pudo replicarle.

Leclerc lideraba con más de cuatro segundos, pero el líder de Mercedes, en modo ‘killer’, se fue en busca del monegasco, que se exprimió para mantener su ventaja.

Verstappen superó a Russell como un ‘misil’ y justo a continuación hizo su primer pitstop, en la vuelta 17, para montar neumáticos duros con intención de ir a dos paradas. Un virtual safety car pudo arruinar la estrategia del neerlandés, pero fue una falsa alarma que duró lo justo para que los comisarios recogiesen un paraguas que había aterrizado en mitad de la pista.

Hamilton protestó cuando Ferrari le llamó a boxes. “Mis gomas están bien”, advirtió, aunque cumplió órdenes y también los 5 segundos en su parada, perdiendo la posición con Russell. Leclerc enfiló el camino del garaje en el ecuador de la carrera, cediendo a Antonelli el liderato provisional.

Verstappen ‘volaba’ con duros y recuperaba la plaza con Russell para situarse en el podio virtual. Hamilton se ensarzó entonces en un frenético cuerpo a cuerpo con el de Mercedes, pero la gestión de energía frenó el primer impulso del heptacampeón y dio aire a Max. Lewis no se rindió y siguió acechando a su compatriota, sin éxito hasta que un pinchazo de Russell le dio finalmente la oportunidad de escalar a la cuarta posición, pegado a Verstappen.

Antonelli apuró al límite su primer juego de neumáticos medios, realizó su única parada en la vuelta 35 y se reincorporó a pista a 7.7 segundos de Leclerc, con diez vueltas ya en sus gomas. Hamilton presionó a Verstappen y le superó a falta de quince vueltas. El de Red Bull hizo su segunda parada para abordar el final con la mejores ‘armas’ posibles.

Doble golpe de teatro

A once vueltas del final el guión saltó por los aires por un nuevo fallo de fiabilidad de Mercedes. Antonelli reportó problemas: "La suspensión está rota", alertó al muro. El italiano volvió al garaje y tras un cambio de alerón delantero intentó seguir adelante, a la desesperada, aunque ya sin posibilidades. Vio bandera blanca y negra por límites de pista, sin poder controlar el coche en la trazada, pero cuando todos daban por seguro su retirada, Kimi, que rodaba décimo, siguió peleando por salvar un punto.

El nuevo escenario apuntaba a un extraordinario doblete de Ferrari, con victoria de Leclerc por delante de Hamilton y Verstappen arriesgando para distanciar a Russell y asegurar el podio. Pero a cuatro vueltas del final, Max perdió el control y protagonizó un aparatoso accidente en Stowe, provocando un coche de seguridad que dio parada 'gratis' a Leclerc. Hamilton también entró para montar blandos, lo que situó a Russell segundo, intercalado entre los dos Ferrari.

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La carrera acabó tras el coche de seguridad. Antonelli, que ya rompió motor en Barcelona, pagó un costoso 'peaje' en Silverstone, con avería y sanción por límites de pista (5") que le dejaría sin puntos. Hamilton, que no acertó al parar, perdió el segundo puesto ante Russell, que fue el gran beneficiado, remontando del cuarto puesto al segundo escalón del podio y recortándole 18 puntos a Antonelli en el campeonato. El italiano sigue líder ante su afortunado compañero.