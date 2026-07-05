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Sandra Pérez y Alba Valiente ganan la Copa Ibérica de petanca con España

Las mallorquinas, junto a la seleccionadora Antonia Navarro, participan en el claro triunfo ante Portugal en Benejúzar (50-22)

Sandra Pérez, Antonio Navarro y Alba Valiente.

Sandra Pérez, Antonio Navarro y Alba Valiente. / J.C.

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José Cirer

Palma

Las mallorquinas Sandra Pérez y Alba Valiente se han proclamado campeonas de la Copa Ibérica de petanca con la selección española, en un torneo disputado en la localidad alicantina de Benejúzar que enfrentó a España y Portugal.

El combinado nacional se impuso con claridad al conjunto luso por 50-22, en un enfrentamiento en el que España fue superior en la mayoría de las modalidades.

Ambas jugadoras fueron convocadas por la seleccionadora Antonia Navarro, también mallorquina, quien suma así un nuevo éxito al frente del equipo nacional.

La Copa Ibérica de petanca se disputa en diferentes modalidades —individual, dupletas, tripletas y tripletas mixtas— y en categorías masculina, femenina y sub-23, lo que permite una competición completa entre ambas selecciones.

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Con este resultado, España reafirma su buen nivel, con presencia destacada de representantes baleares en el equipo campeón.

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