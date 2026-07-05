Sandra Pérez y Alba Valiente ganan la Copa Ibérica de petanca con España
Las mallorquinas, junto a la seleccionadora Antonia Navarro, participan en el claro triunfo ante Portugal en Benejúzar (50-22)
José Cirer
Las mallorquinas Sandra Pérez y Alba Valiente se han proclamado campeonas de la Copa Ibérica de petanca con la selección española, en un torneo disputado en la localidad alicantina de Benejúzar que enfrentó a España y Portugal.
El combinado nacional se impuso con claridad al conjunto luso por 50-22, en un enfrentamiento en el que España fue superior en la mayoría de las modalidades.
Ambas jugadoras fueron convocadas por la seleccionadora Antonia Navarro, también mallorquina, quien suma así un nuevo éxito al frente del equipo nacional.
La Copa Ibérica de petanca se disputa en diferentes modalidades —individual, dupletas, tripletas y tripletas mixtas— y en categorías masculina, femenina y sub-23, lo que permite una competición completa entre ambas selecciones.
Con este resultado, España reafirma su buen nivel, con presencia destacada de representantes baleares en el equipo campeón.
Suscríbete para seguir leyendo
- Puerto Portals abrió la discreta Mallorca al exhibicionismo
- Més per Capdepera plantea una campaña en países de origen para frenar el turismo de excesos
- Arde por completo un coche junto al Mercado de Pere Garau
- Tres generaciones unidas para defender es Trenc 43 años después: 'La conservación de la naturaleza no es un capricho
- El futur és una Mallorca sense mallorquins
- El llamamiento de una creadora de contenido por su novio residente de Baleares con un cáncer incurable: 'Estoy desesperada
- El deseo de Luvumbo acerca su vuelta al Mallorca
- Médicos del Mundo dice que los desalojados de la prisión de Palma están ahora en la playa o en el bosque de Bellver