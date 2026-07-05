El RCNP celebra su 78 aniversario con la mirada puesta en el futuro tras renovar su concesión

El Real Club Náutico de Palma (RCNP) celebró anoche el 78 aniversario de su fundación con la tradicional cena de socios, el principal acto del calendario social de la entidad desde 1998. Más de 500 personas, entre socios e invitados, se reunieron en la terraza principal del club para conmemorar una edición especialmente significativa, la primera tras la aprobación por parte de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) de la prórroga de la concesión administrativa por un periodo de veinte años.

La velada comenzó a las 19.30 horas con la actuación de la Coral del RCNP, dirigida por el maestro Xisco Bonnín, que interpretó varias piezas como preludio musical de una noche marcada por el buen ambiente.

En su discurso, el presidente del RCNP, Rafael Gil, recurrió a un antiguo proverbio marinero ("Un horizonte claro vale por mil cartas de navegación") para describir el momento que vive la entidad. "La prórroga nos ofrece un horizonte despejado. Nos aporta estabilidad, tranquilidad y la posibilidad de afrontar el futuro con confianza después de un largo proceso que ha exigido perseverancia, paciencia y una enorme determinación", afirmó.

Gil agradeció el respaldo que los socios han brindado a la junta directiva durante los años de incertidumbre que han precedido a la renovación de la concesión y destacó que la unidad del colectivo ha sido decisiva para alcanzar este objetivo. El presidente hizo extensivo también su agradecimiento a los deportistas, a sus familias y a los trabajadores del RCNP por su dedicación y compromiso, y recordó que la esencia de la institución trasciende sus instalaciones. "Durante estos años hemos luchado por defender nuestro hogar, pero nunca debemos olvidar que el verdadero patrimonio del Real Club Náutico de Palma no son las piedras, sino las personas", indicó.

Proyecto de reforma

Rafael Gil subrayó que la renovación de la concesión no supone el final del camino, sino el comienzo de una nueva etapa. La prórroga permitirá acometer una profunda modernización de las instalaciones que transformará el club y garantizará su futuro, aunque las obras conllevarán algunas molestias para los socios. "Trabajaremos para reducirlas al mínimo y mantener siempre el espíritu y la actividad del club", aseguró.

En la parte final de su intervención, el presidente expresó el orgullo que supone presidir una institución histórica y animó a los asistentes a compartir ese sentimiento de pertenencia. "Hace unos años nuestro principal objetivo era asegurar estos veinte años de futuro. Hoy podemos celebrarlo, pero nuestro deseo es que este sea solo un nuevo rumbo hacia un horizonte mucho más lejano", concluyó antes de invitar a los asistentes a brindar por el futuro del Real Club Náutico de Palma.

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Fundado en 1948 como resultado de la fusión entre el Real Club de Regatas (1891) y el Club España (1917), el Real Club Náutico de Palma es el decano de los clubes náuticos de Baleares y una de las instituciones deportivas y sociales más emblemáticas de Mallorca.