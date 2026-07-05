El Handbol Secar de la Real da el salto a Primera Nacional tras dominar la Liga Balear

El Club Handbol Secar de la Real vivirá la próxima temporada el mayor desafío deportivo desde su fundación. Tras seis años proclamándose campeón de la Liga Balear, el club mallorquín competirá en Primera División Nacional, un logro que recompensa el trabajo y la dedicación de todo el club durante las últimas temporadas.

El ascenso ha sido posible después de que la Real Federación Española de Balonmano ofreciera a la entidad una plaza para participar en la categoría nacional. Pese al importante esfuerzo económico y organizativo que supone dar este salto, la entidad decidió aceptar el reto. «No podíamos dejar pasar una oportunidad así; es el sueño de toda la familia del Secar», destacan desde el club en una nota facilitada a los medios de comunicación.

"Jugadores, entrenadores, directivos, familias, voluntarios y aficionados han sido parte fundamental de un proyecto que, con humildad y constancia, se ha consolidado como una referencia del balonmano balear. Ahora, el equipo tendrá la oportunidad de representar al barrio del Secar de la Real y a Mallorca en una competición de ámbito nacional", explica el comunicado.

El club afronta esta nueva etapa con "ilusión y responsabilidad". "El incremento de los desplazamientos, la logística y los costes derivados de la competición hacen que el apoyo de patrocinadores y colaboradores sea más importante que nunca. Por ello, la entidad invita a empresas e instituciones que deseen vincular su imagen a un proyecto deportivo sólido y con una importante labor social y formativa a sumarse a este ilusionante camino", añade.

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Con este ascenso, el Club Handbol Secar de la Real escribe una de las páginas más importantes de su historia y afronta una nueva etapa con el objetivo de seguir creciendo, competir al máximo nivel y continuar fomentando los valores del deporte y del balonmano en Mallorca. No será el único club de la isla en esta categoría ya que el Handbol Marratxí también milira en Primera Nacional.