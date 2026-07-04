El Rutómetro de Fernando Gilet: El Tour que soñábamos

Cuando empezaba este 2026, el aficionado ciclista le pedía al año nuevo que los mejores ciclistas del planeta llegaran al mes de julio en las condiciones con que tomarán la salida en Barcelona, en plenitud. También, entre las peticiones, estaba que apareciera un rival para Pogacar. Han aparecido varios; los habituales en los últimos cuatro años, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel y uno nuevo, Paul Seixas, que aventura el relevo generacional que por ley de vida tiene todo deportista de élite.

Aunque es cierto que la dimensión de Pogacar parece no tener límites. El esloveno llega a la Grand Depart después de un semestre espectacular. Con más de ciento veinte victorias a sus casi veintiocho años, la temporada de clásicas que nos ha regalado y las dos vueltas de una semana de Romandia y Suiza, han sido descomunales. Pogacar parte como indiscutible favorito y la circunstancia de tener el quinto Tour al alcance de un palmarés, ya de por si desorbitante, hace pensar que el esloveno, actual campeón del mundo, no dejara escapar la oportunidad de entrar definitivamente en el salón reservado del Olimpo ciclista.

Sin embargo, en este Tour de Francia nos llega un Jonas Vingegaard completamente renovado, con mayor experiencia e invicto desde hace casi un año. Ganador de La Vuelta, se hizo con gran solvencia con la París- Niza y la Volta a Catalunya, demostrando en el Giro de Italia estar a un nivel muy superior al de sus rivales, marcando registros de superioridad como no le veíamos desde antes del 2024. El barbilampiño danés ha sido el único ciclista capaz de doblegar en una grande a Pogacar, y hacerlo en dos ocasiones. ¿Habrá una tercera?

La figura emergente tiene por nombre Paul Seixas. El francés no alcanza la veintena, y en este ciclismo cada vez más precoz que vivimos, ha revolucionado a todo el país, ávido de volver a contar con un aspirante a conquistar algún día su carrera más fetiche, la Grande Boucle.

Desde 1985, han pasado cuarenta y un años enque un francés no gana en París. Hinault es un septuagenario que ha visto pasar cuatro generaciones y mantiene la vitola del último campeón.

¿Qué Tour nos aguarda? Entretenido, seguro. La emoción está menos garantizada a tenor de la ferocidad de Pogacar. Las batallas entre los equipos igualan la contienda. Las emboscadas y estrategias de las grandes escuadras serán decisivas en las citas claves.

El organizador ha diseñado un guion para que todo se desiguale enla última semana, con el Alpe d´Huez como juez inapelable, presente en dos etapas consecutivas antes de la entrada triunfal en los Campos Elíseos.

Todo está dispuesto. Los protagonistas llegan en su mejor momento y el recorrido invita a pensar en grandes batallas ciclistas. Ahora solo falta que la carretera dicte sentencia y convierta este Tour de Francia de 2026 en la carrera que venimos soñando desde que empezó el año.