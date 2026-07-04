Podio mallorquín en la Regata Fundación Ingenio de Optimist en el Mar Menor

La sexta edición de la Regata Fundación Ingenio de Optimist, celebrada del 1 al 3 de julio en aguas del Mar Menor, en Murcia, reunió a 159 regatistas y finalizó con un podio copado por representantes del Real Club Náutico de Palma: Jan Palou se proclamó vencedor, seguido de Pedro Burgués y Lluc Bestard.

Jan Palou fue el gran dominador de la regata de principio a fin. Aunque arrancó con un duodécimo puesto, se impuso en cinco de las siete mangas restantes, dejando pocas opciones a sus rivales. El único que logró seguirle el ritmo fue su compañero de club Pedro Burgués, vencedor en tres de las ocho pruebas disputadas y segundo en la clasificación final, a cinco puntos de Palou.

La tercera plaza fue para el también regatista mallorquina María de Lluc Bestard, que se alzaría con el título de campeona en categoría femenina. A las puertas del podio, a tan solo un punto, se quedó Pablo López, del Real Club Náutico de Valencia.

En categoría femenina tras Bestard, la segunda posición fue para Inés Rodado (CN Mar Menor) y tercera Mary Anne Osha (RCN Palma).

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La regata contó con seis mangas clasificatorias y dos finales, en las que los regatistas clasificados en el Grupo Oro pelearon por las posiciones de honor.