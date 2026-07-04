Tenis
Lehecka pone fin al recorrido de Munar en Wimbledon
El checo se impone en cuatro sets al mallorquín, que solo logró romper una vez el saque de su rival
EFE
El checo Jiri Lehecka puso fin al recorrido del mallorquín Jaume Munar en el torneo de Wimbledon al vencer este sábado en el duelo de tercera ronda por 6-4, 6-4, 4-6 y 6-4, y dejó al All England Club con solo un representante español en octavos de final: Alejandro Davidovich.
Por tercera vez en cuatro enfrentamientos, el checo, más solvente y decidido, se impuso al balear, que llegaba con el triunfo en el último precedente entre ambos, en la fase final de la Copa Davis del pasado año.
En esta ocasión, Lehecka recuperó el dominio sobre Munar, que solo consiguió una rotura de saque en todo el partido, en el tercer set, cuando el encuentro ya estaba claramente cuesta arriba.
El español logró alargar el duelo al cuarto parcial, pero Lehecka selló la victoria en dos horas y 57 minutos y se citó en octavos con el alemán Alexander Zverev, que ganó al estadounidense Marcos Giron por 6-2, 7-6 (4) y 6-4.
Es la segunda vez que Lehecka alcanza los octavos de final en Wimbledon, igualando su mejor resultado en el torneo en su cuarta participación en Londres y su decimoséptimo Grand Slam. Ahora se queda a un paso de repetir su mejor actuación en un grande: los cuartos de final del Abierto de Australia 2023 y del Abierto de Estados Unidos 2025, donde fue superado por Carlos Alcaraz.
Lehecka frenó el intento de reacción de Munar, que mejoró en el tercer set y acortó distancias. Sin embargo, el balear cedió su servicio en el noveno juego del cuarto set, un momento clave que terminó por decidir el partido.
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