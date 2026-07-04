Jaume Vallès recibe el reconocimiento del Comité Balear de Árbitros por su trayectoria de apoyo al fútbol balear

El periodista de Diario de Mallorca, Jaume Vallès, recibió una distinción especial del Comité Balear de Árbitros de Fútbol en reconocimiento a su dilatada trayectoria profesional y a su constante apoyo al fútbol balear, particularmente al colectivo arbitral, durante cerca de cuatro décadas de dedicación informativa.

El homenaje tuvo lugar el pasado viernes durante la Gala del Árbitro Balear, celebrada en un abarrotado restaurante Es Molí des Comte, en un acto organizado por la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) y dirigido por Jaume Colombás.

El presidente del Comité Balear de Árbitros, Javier Martín, acompañado por el presidente de la FFIB, Jordi Horrach, fue el encargado de entregar la distinción a Vallès, quien recibió el reconocimiento en medio de una cerrada ovación por parte de los asistentes.

Durante su intervención, Martín destacó «el gran trabajo que Jaume Vallès viene realizando desde hace muchos años en favor del fútbol balear, con una especial sensibilidad y compromiso hacia el estamento arbitral», subrayando además el "rigor y la profesionalidad" que siempre han caracterizado su labor periodística.

Vallès forma parte de la redacción de Diario de Mallorca desde 1989, donde ha desarrollado buena parte de su carrera profesional en la sección de Deportes. Desde hace más de tres décadas firma la popular sección Pilotades, un espacio de referencia para el seguimiento de la actualidad del fútbol balear en todas sus categorías, desde la Segunda Federación hasta el fútbol base.

Además de su trayectoria en el periódico mallorquín, ha colaborado con medios de ámbito nacional como Marca, AS y Sport, consolidándose como una de las voces más respetadas y reconocidas de la información deportiva de fútbol de promoción de Balears.

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Con esta distinción, el Comité Balear de Árbitros ha querido reconocer no solo una extensa carrera profesional, sino también la contribución de Jaume Vallès a la difusión, promoción y defensa de los valores del fútbol balear, una labor desarrollada siempre desde la cercanía, el conocimiento y el máximo rigor informativo.