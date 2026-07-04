La FBIB aprueba una nueva Lliga Balear masculina con dos categorías y recupera ascensos y descensos

La Asamblea General Ordinaria de la Federación de Baloncesto de las Islas Baleares (FBIB), celebrada en el Hipotels Hipocampo Palace de Cala Millor, ha aprobado un cambio estructural clave en la Lliga Balear masculina, que a partir de la próxima temporada contará con dos categorías y recuperará el sistema de ascensos y descensos.

La cita reunió al 67,64% de los asambleístas y marcó una jornada relevante para el futuro inmediato del baloncesto balear. El acto se abrió con la intervención del presidente de la FBIB, Juanjo Talens, quien presentó su informe sobre la temporada 2025/26 y las líneas estratégicas para el próximo curso.

Durante su exposición, Talens destacó el crecimiento sostenido del baloncesto en las islas, con cerca de 11.500 licencias federativas, más de 850 equipos inscritos y más de 15.000 partidos disputados en el marco federativo a lo largo del último año.

En el apartado económico, la Asamblea aprobó un presupuesto superior a los 1,8 millones de euros, subrayando la “solvencia” de la federación. También se dio luz verde a diferentes ajustes en tarifas que afectan a los clubes.

El punto central del bloque deportivo fue la aprobación del nuevo sistema de competición en la máxima categoría masculina. El crecimiento experimentado en los últimos años ha llevado a la creación de una segunda división, una medida que permitirá equilibrar el nivel competitivo y recuperar los derechos deportivos de participación mediante ascensos y descensos.

Además, la Asamblea abordó otros aspectos relevantes, como la regulación de las actividades de ‘puertas abiertas’. A partir de ahora, los jugadores federados necesitarán autorización para participar en entrenamientos o eventos organizados por otros clubes.

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Por último, se revisaron diversos protocolos implantados en los últimos años, como el de convivencia, entorno saludable y respeto en las competiciones, así como el protocolo ante alertas meteorológicas, que seguirá ajustándose tras las suspensiones de partidos registradas en temporadas recientes.