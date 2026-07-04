Doble triunfo de Xavi Cañellas en el Vila de Sineu

La segunda de las cuatro nocturnas de la edición del Vila de Sineu de ciclismo en pista se saldó con un doble triunfo de Xavi Cañellas, que mostró su gran experiencia en competiciones de pista. El pasado viernes se impuso tento en la eliminación como en la puntuación. Con 17 inscritos, la eliminación se desarrolló siempre a un ritmo muy alto. Hasta el final lucharon los mejores ofreciendo unas vueltas finales de gran nivel. La pugna final que mantuvieron Xavi Cañellas y Sergi Amengual fue de muchos quilates. La tercera plaza fue para Llorenç Tomàs, seguido de Jorge Rey y del mejor junior, Joan Morlà.

Xavi Cañellas repitió triunfo en la puntuación, que se caracterizó por la combatividad que ofrecieron sus protagonistas. El ganador hizo valer su experiencia y potencial físico para hacerse con la primera plaza seguido de Elies Ros, Llorenç Tomàs y Jorge Rey. En el último cuarto de la carrera, el líder, Sergi Amengual presentó muestras de debilidad que le relegaron a la octava plaza de la prueba, si bien sigue manteniendo su condición de líder en la general con Tomàs amenazando su dominio. En la combinada de la velada, Marc Mayol fue el mejor junior por delante de Nico Ros y Joan Morlà.

Los mejores posan en el podio en Sineu. / Tomeu Arbona

La puntuación de segunda categoría tuvo a Miquel Àngel Gelabert como ganador después de tomar vuelta junto con Josep Riera, segundo clasificado. Tras ellos se clasificaron Toni Frontera, Biel Alomar y Xavier Andreu. En tercer nivel, triunfo de Xisco García tras una escapada junto con Pedro Mas, segundo clasificado, por delante de Toni Gómez, Lluís Bonnín y Jaume Mas. En la segunda carrera para los más veteranos de tercer nivel y féminas la victoria fue para el máster 60, Pedro Mulet, al culminar una escapada junto con Toni Abraham. En el grupo perseguidor, Emili Garí ocupó la tercera plaza.

Capítulo aparte merecen las féminas que participaron en esta misma carrera en mayor número que los ciclistas. Maria Mora, ya máster 60, hizo valer su experiencia y su potencial físico para ser la mejor en el quinto puesto de la puntuación, por delante de Susana Sevillano, séptima, e Inés Bustos, que fue octava.

Los más pequeños posan en el podio. / Tomeu Arbona

Biel Mora sigue siendo el hombre a batir en infantiles tras superar a Sebastià Suau y Martí Sales en la combinada. Escasa participación en categoría alevín, que se saldó con los respectivos triunfos de Pau Pascual y Clara Nadal. La programación se completó con las pruebas para los más jóvenes de las categorías promesas y principiantes. Este clásico del ciclismo veraniego continúa el próximo viernes con la tercera y penúltima jornada en sa Voltadora Francesc Alomar de Sineu.