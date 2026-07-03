Mateus Maia jugará cedido en el Minas la próxima temporada

Mateus Maia jugará la temporada 2026/27 cedido en el Minas Tênis Clube de Brasil. El ala brasileño, que llegó al Palma Futsal en el verano de 2024, regresará durante un año a su país natal con el objetivo de seguir creciendo como futbolista y disponer de un mayor protagonismo competitivo.

El jugador, considerado una de las grandes promesas del fútbol sala mundial cuando aterrizó en Mallorca procedente del KPRF ruso, afrontará esta nueva etapa en un club que conoce bien, ya que defendió la camiseta del Minas entre 2021 y 2023 antes de dar el salto al fútbol sala europeo.

Durante sus dos temporadas en el equipo mallorquín, Mateus Maia ha convivido con una enorme competencia en la posición de ala derecha, una de las demarcaciones con mayor nivel de la plantilla. Esa circunstancia ha limitado el número de minutos de los que ha podido disponer el brasileño, motivo por el que el club y el jugador han considerado que una cesión es la mejor opción para favorecer su progresión deportiva.

La operación responde a la filosofía que el Palma Futsal viene desarrollando en los últimos años con los futbolistas más jóvenes de la plantilla: facilitar salidas temporales cuando la competencia impide disfrutar de la continuidad necesaria para seguir creciendo, permitiendo que acumulen experiencia y regresen al club en un momento más favorable para su desarrollo.

El regreso a Brasil es, además, una fórmula que ya dio excelentes resultados en el pasado con jugadores como Neguinho, cuya cesión le permitió continuar evolucionando antes de regresar a Mallorca plenamente preparado para asumir un papel protagonista. Tanto el club como Mateus Maia confían ahora en repetir ese camino, aprovechando esta etapa en el Minas para seguir creciendo sin frenar su progresión en una posición actualmente muy cubierta dentro de la plantilla.