El Illes Balears Palma Futsal reúne a toda su familia para despedir la temporada
Patrocinadores, instituciones, colaboradores, plantilla y medios de comunicación compartieron una velada en el Rooftop del Aubamar Palma Resort para poner el broche al curso 2025/26
El Illes Balears Palma Futsal celebró este jueves el acto de cierre de la temporada 2025/26 en el Rooftop del Hotel Aubamar Palma Resort, un encuentro que ha reunido a patrocinadores, instituciones, colaboradores, medios de comunicación, plantilla, cuerpo técnico y directiva para despedir un nuevo curso y comenzar a mirar con ilusión hacia el próximo.
El Aubamar Palma Resort, lugar habitual de concentración del equipo antes de los partidos disputados en Son Moix, acogió una velada en un ambiente distendido marcada por la música, el encuentro entre todos los miembros de la familia del Palma y la exposición de los títulos conquistados durante los últimos años.
Durante el acto, el presidente del Illes Balears Palma Futsal, José Tirado, dirigió unas palabras a los asistentes para agradecer el compromiso y apoyo recibido durante toda la temporada por parte de patrocinadores, instituciones y colaboradores, fundamentales en el crecimiento del proyecto, y poner el broche oficial al curso 2025/26.
El encuentro sirvió también para comenzar a mirar hacia la temporada 2026/27, un nuevo desafío en el que el Illes Balears Palma Futsal volverá a aspirar a todos los títulos nacionales en una Liga Prime Futsal que estrenará formato de competición. El conjunto balear afrontará además una nueva edición de la Copa Intercontinental, una competición que también se reinventará con un nuevo formato y que se disputará en Brasil con una participación más amplia de clubes de todo el mundo.
Más allá de los resultados deportivos, la cita volvió a poner de manifiesto la fortaleza de un proyecto construido junto a una amplia red de patrocinadores, instituciones y colaboradores que, temporada tras temporada, continúan impulsando el crecimiento del club tanto dentro como fuera de la pista.
El acto concluyó con un cóctel en el que todos los asistentes compartieron un espacio de convivencia para despedir una temporada histórica y comenzar a construir, desde este mismo verano, los retos que deparará el nuevo curso.
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