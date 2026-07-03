El CTA-FFIB culmina una temporada histórica con 17 ascensos a categoría nacional

El Comité Técnico de Árbitros de la Federació de Futbol de las Illes Balears (CTA-FFIB) ha puesto el punto y final a la temporada 2025/2026 con unas cifras sin precedentes para el arbitraje balear. Con la confirmación de los ascensos de Pedro Fresneda como árbitro asistente de Primera Federación y de Enric Fiol como árbitro asistente de Segunda RFEF, el colectivo arbitral de les Balears alcanza un total de 17 ascensos a categorías nacionales, un hito histórico que consolida el gran momento que vive el arbitraje de nuestra comunidad.

Este éxito es el resultado del trabajo desarrollado por el CTA-FFIB durante las últimas temporadas, sustentado en un modelo de trabajo basado en la formación continuada, el seguimiento individualizado de los colegiados, la detección del talento y la preparación específica de los candidatos a los procesos de promoción estatal. Durante esta temporada se han impulsado nueve programas formativos dirigidos a los distintos perfiles del colectivo arbitral, desde los nuevos aspirantes hasta los árbitros y árbitros asistentes con opciones de acceder a categorías nacionales.

Los 17 ascensos permiten reforzar la presencia del arbitraje balear en prácticamente todas las categorías nacionales de fútbol y fútbol sala, desde Primera División hasta Segunda División B de Fútbol Sala. Estos datos sitúan al CTA-FFIB entre los comités territoriales con mayor capacidad de promoción y proyección de todo el Estado.

Estas promociones son el reconocimiento al esfuerzo, la constancia y el compromiso de los árbitros y árbitros asistentes que han logrado el ascenso, pero también a la labor de todo el equipo técnico y formativo del Comité. Asimismo, representan un estímulo y un ejemplo para las nuevas generaciones de árbitros que actualmente forman parte de los programas de desarrollo impulsados por el CTA-FFIB.

La temporada 2025/2026 pasará a la historia del arbitraje balear como el año de los 17 ascensos, una cifra récord que evidencia la solidez del proyecto del Comité Técnico de Árbitros de la FFIB y reafirma su compromiso con la excelencia, formación y crecimiento constante del colectivo arbitro.