Fútbol
El CTA-FFIB culmina una temporada histórica con 17 ascensos a categoría nacional
La entidad consigue una cifra récord que consolida el gran momento que vive el arbitraje de las Balears
El Comité Técnico de Árbitros de la Federació de Futbol de las Illes Balears (CTA-FFIB) ha puesto el punto y final a la temporada 2025/2026 con unas cifras sin precedentes para el arbitraje balear. Con la confirmación de los ascensos de Pedro Fresneda como árbitro asistente de Primera Federación y de Enric Fiol como árbitro asistente de Segunda RFEF, el colectivo arbitral de les Balears alcanza un total de 17 ascensos a categorías nacionales, un hito histórico que consolida el gran momento que vive el arbitraje de nuestra comunidad.
Este éxito es el resultado del trabajo desarrollado por el CTA-FFIB durante las últimas temporadas, sustentado en un modelo de trabajo basado en la formación continuada, el seguimiento individualizado de los colegiados, la detección del talento y la preparación específica de los candidatos a los procesos de promoción estatal. Durante esta temporada se han impulsado nueve programas formativos dirigidos a los distintos perfiles del colectivo arbitral, desde los nuevos aspirantes hasta los árbitros y árbitros asistentes con opciones de acceder a categorías nacionales.
Los 17 ascensos permiten reforzar la presencia del arbitraje balear en prácticamente todas las categorías nacionales de fútbol y fútbol sala, desde Primera División hasta Segunda División B de Fútbol Sala. Estos datos sitúan al CTA-FFIB entre los comités territoriales con mayor capacidad de promoción y proyección de todo el Estado.
Estas promociones son el reconocimiento al esfuerzo, la constancia y el compromiso de los árbitros y árbitros asistentes que han logrado el ascenso, pero también a la labor de todo el equipo técnico y formativo del Comité. Asimismo, representan un estímulo y un ejemplo para las nuevas generaciones de árbitros que actualmente forman parte de los programas de desarrollo impulsados por el CTA-FFIB.
La temporada 2025/2026 pasará a la historia del arbitraje balear como el año de los 17 ascensos, una cifra récord que evidencia la solidez del proyecto del Comité Técnico de Árbitros de la FFIB y reafirma su compromiso con la excelencia, formación y crecimiento constante del colectivo arbitro.
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