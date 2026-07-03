La Copa del Rey y Mapfre renuevan su alianza hasta 2028

La Copa del Rey de vela seguirá vinculada a Mapfre al menos tres años más. La histórica regata que se disputa cada verano en la bahía de Palma consolida así uno de los patrocinios más sólidos y duraderos del deporte español, con una alianza que alcanza ya las dos décadas y que ha sido clave en su crecimiento y proyección internacional.

Este viernes han renovado su acuerdo de patrocinio principal hasta 2028, prolongando una relación que ha acompañado la evolución de la regata hasta convertirla en una de las grandes citas del calendario internacional. El acuerdo mantiene además la denominación oficial de Copa del Rey Mapfre, vigente desde 2013.

La firma del convenio, celebrada en la sede del Real Club Náutico de Palma, ha contado con la presencia del alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés; el director regional de Mapfre en Baleares, Javier Olías; y el presidente del Real Club Náutico de Palma, Rafael Gil. La renovación supone un nuevo impulso a una de las alianzas de patrocinio deportivo más longevas y sólidas del deporte español. Desde la incorporación de Mapfre hace veinte años, la Copa del Rey ha experimentado una notable evolución hasta convertirse en una de las grandes regatas del Mediterráneo y en una de las competiciones de crucero más prestigiosas del calendario internacional, reuniendo cada verano en la bahía de Palma a algunos de los mejores equipos del mundo.

Durante el acto, el alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, destacó el impacto de esta colaboración en la ciudad: “La renovación del acuerdo entre el Real Club Náutico de Palma y Mapfre es una excelente noticia para el club, para la competición y, sobre todo, para Palma. Esta alianza ha contribuido de manera decisiva a su crecimiento, proyección internacional y prestigio”.

El alcalde agradeció además el compromiso de ambas entidades y de todas las personas implicadas en la organización del evento, subrayando que este acuerdo “permite que Palma siga consolidándose como un referente internacional de la vela y del sector náutico, además de proyectar la imagen de la ciudad como un escenario de primer nivel para grandes acontecimientos deportivos”.

Por parte de Mapfre, su director regional en Baleares, Javier Olías, puso en valor el recorrido compartido: “Para Mapfre, esta renovación representa mucho más que la continuidad de un acuerdo. Llevamos veinte años vinculados al Real Club Náutico de Palma y a la Copa del Rey, y esa trayectoria demuestra que cuando una alianza se fundamenta en valores compartidos se convierte en algo sólido y difícil de replicar”.

Olías añadió que la compañía afronta esta nueva etapa con ambición: “Firmamos tres años más con una responsabilidad renovada y con la convicción de que aún queda mucho por construir juntos. Baleares es un territorio estratégico para Mapfre y apostar por una regata de esta dimensión es también apostar por la proyección internacional de nuestras islas y por la generación de impacto económico, deportivo y social”.

El presidente del Real Club Náutico de Palma, Rafael Gil, agradeció la confianza depositada por la aseguradora: “Hoy es un día muy especial porque renovamos un compromiso que trasciende el patrocinio. Mapfre se ha convertido en un socio estratégico que ha contribuido de forma decisiva a consolidar la Copa del Rey como una de las grandes regatas del calendario internacional”.

Gil destacó que la estabilidad de esta colaboración ha sido clave para el crecimiento del evento: “Muy pocas alianzas alcanzan una trayectoria tan larga y sólida, y eso solo es posible cuando ambas partes comparten valores como la excelencia, el compromiso, el esfuerzo y la innovación”.

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La renovación del patrocinio llega a apenas un mes del inicio de la 44ª Copa del Rey Mapfre, que se celebrará en la bahía de Palma del 1 al 8 de agosto y volverá a reunir a más de un centenar de equipos y a más de un millar de regatistas procedentes de una veintena de países.