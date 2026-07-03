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Capó y Font se imponen en la Pujada a la Victòria de Alcúdia

Participantes, durante la prueba.

Participantes, durante la prueba. / P.B.

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Ponç Bover

Palma

Miquel Ángel Capó y Leonor Font, del Atlètic Mallorca, se apuntaron el triunfo en la cursa popular Pujada a la Victòria de Alcúdia. La prueba, organizada por el Ayuntamiento en un día de intensa canícula, tuvo la salida en la avenida Príncipes de España y un recorrido de 6 kilómetros. La cita reunió a 324 corredores, con dos descalificaciones.

El pobler Miquel Ángel Capó dominó la prueba con autoridad, cruzando la meta con un tiempo de 20:52.1. La segunda posición fue para Javier Jurado (Amistat), con 21:37.3, mientras que el podio lo completó José González (CE Trilles), con 21:51.3. Pere Castell (CA Inca) finalizó cuarto (22:09.4), y el quinto puesto fue para el máster 45 Miquel Capó (Milfit Mallorca), con 22:19.1.

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En categoría femenina, Leonor Font se adjudicó la victoria con amplio margen (24:44.1). La corredora de montaña Asmaa Zammou (S’Hostal Montuïri) fue segunda (26:35.8), y María F. Cataldo (Palma Runners) completó el podio con 26:38.8. Aldana Nazarena Freitas finalizó en cuarta posición (26:50.9), mientras que Nicole Müller (Rotger Salut i Rendiment) cerró el ‘top 5’ con 28:25.4.

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