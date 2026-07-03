El atletismo máster balear responde con medallas en Vallehermoso

Las pistas madrileñas de Vallehermoso acogieron el pasado fin de semana el Campeonato de España máster, donde la representación mallorquina firmó una destacada actuación, sumando títulos y múltiples podios que evidencian su excelente estado de forma.

El gran protagonista fue Charly Poio Outon (C.A. Inca), que se colgó el oro en los 1.500 metros lisos (4:18.35) y repitió triunfo en los 5.000 metros (16:01.62), firmando un brillante doblete.

También destacó el manacorí Ángel Sánchez (Sa Raval, M70), campeón en jabalina (34,87) y disco, además de sumar un bronce en martillo (14.86).

El club Pegasus aportó el oro de J.J. Hernández en triple salto M35 (13.57). En categoría femenina, Amaya Marcilla (F40) se impuso en los 100 metros (13.36) y fue plata en 200 (26.81, MMP). Por su parte, Mariska Anderegg (F60) se proclamó campeona en 400 metros (1:15.55).

Domenech Lescaudey logró dos platas en 100 (13.77) y 200 (27.93), mientras que Alicia Castillejos fue plata en altura F45 (1.32). Alejandro Liñán completó el medallero individual con un bronce en 800 M35 (1:55.00).

El Sporting Calvià brilló en los relevos con la plata en 4x100 y 4x400 femeninos. En fondo, Toni Jurado (M75) fue plata en 1.500 (6:23.33) y 5.000 (24:17.65), mientras que José A. Pérez (M55) rozó el podio con un cuarto puesto en 5.000 (17:00.97).

Susana Fernández logró la plata en 2.000 obstáculos (7:52.83) y fue cuarta en 1.500 (5:12.44). En velocidad, Gori Clar (M75) obtuvo la plata en 200, y Leticia Ferrá fue bronce en pértiga F50 (2.20). Julián Ferrer (Sa Raval) finalizó cuarto en pértiga M45 (3.20).

Noticias relacionadas

Por su parte, Maricarmen Trillo (Amistad, F45) logró dos platas en martillo (32.46) y martillo pesado (10.99). Víctor Sarmiento (Torrevieja, M55) sumó una plata en 100 vallas (17.53) y un bronce en altura (1.59).