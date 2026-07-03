El Atlético Baleares ficha a Mamadou Alpha para reforzar el lateral

El Atlético Baleares tiene un nuevo lateral derecho: Mamadou Alpha. El mallorquín, de 24 años, llega para reforzar al conjunto blanquiazul de cara a la temporada 2026/27.

Mamadou aterriza en el Estadi Balear tras competir la pasada temporada en el Arenteiro, en Primera Federación, donde disputó 23 partidos oficiales. Anteriormente, defendió las camisetas del Real Ávila, con el que jugó 37 partidos y disputó un playoff de ascenso, además de pasar por el Manchego Ciudad Real, Carrión, Atlético de Pinto, Júpiter Leonés y el Leonés U19, acumulando experiencia en el fútbol nacional.

El director deportivo Marc Julià ha valorado el fichaje: "La dirección deportiva está muy contenta de poder incorporar al ambicioso y potente lateral diestro Mamadou Alpha procedente del Arenteiro de Primera Federación. Con Alpha, el Atlético Baleares se asegura fortaleza física, capacidad de robos, duelos defensivos y velocidad en la banda derecha. Se trata de otro activo más del proyecto “Producte Balear” que el Baleares ha potenciado durante estos últimos años con orgullo con la clara intención de crear vínculo entre afición y plantilla, reforzando el sentimiento de pertenencia de nuestros jugadores".

Renovación de Rubén Bover

El club blanquiazul también anunció en la noche del jueves la renovación de Rubén Bover. El capitán blanquiazul, de 34 años. seguirá defendiendo la camiseta del Atlético Baleares en la que será su tercera temporada en la entidad.

Desde su llegada al Estadi Balear, el mallorquín se ha convertido en una pieza clave dentro y fuera del terreno de juego, aportando liderazgo, experiencia y compromiso al vestuario. En la temporada 2025/26 disputó 27 partidos oficiales, firmando 6 goles y 2 asistencias, mientras que en la 2024/25 participó en 34 encuentros, con 2 goles y 7 asistencias.