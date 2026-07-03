El Atlético Baleares adquiere polivalencia con el fichaje de Fabrice Montcheu

El Atlético Baleares continúa armando su plantilla y reforzando su defensa. Tras haber anunciado esta mañana el fichaje de Mamadou Alpha, ahora es el turno del alemán Fabrice Montcheu.

El futbolista de 28 años, con ascendencia camerunesa, se incorpora al proyecto balearico tras desarrollar gran parte de su carrera en el fútbol alemán. Capaz de actuar en ambos laterales, Fabrice aportará versatilidad y alternativas al cuerpo técnico de Óscar Troya.

Formado en las categorías inferiores del 1. FC Union Berlin, Montcheu acumula cerca de 200 partidos en la Regionalliga, la cuarta categoría del fútbol alemán.

En las últimas temporadas ha defendido la camiseta del Würzburger Kickers, club con el que el Atlético Baleares mantiene una excelente relación tras varios amistosos disputados en el Estadi Balear.

Fabrice destaca por su polivalencia, ya que puede actuar como lateral derecho, carrilero o extremo, además de desenvolverse en ambos perfiles, aportando recursos tanto en fase defensiva como ofensiva.

El director deportivo blanquiazul, Marc Julià, valoró muy positivamente la incorporación del futbolista:: "Estamos muy satisfechos con la llegada de Fabrice. Seguimos trabajando y observando muy de cerca el mercado alemán porque creemos que es una competición que reúne muchos jugadores con una gran cultura de trabajo, disciplina e intensidad. Fabrice es un jugador con mucha experiencia, cerca de 200 partidos en la Regionalliga alemana, una categoría muy competitiva. Lo que más nos llamó la atención es su enorme polivalencia. Puede jugar como lateral, carrilero o extremo, tanto por la derecha como por la izquierda, lo que ofrece muchas alternativas al cuerpo técnico durante la temporada".

"Además de sus cualidades futbolísticas, hemos encontrado a una persona con muchísimas ganas de venir a Mallorca y formar parte de este proyecto. Desde el primer contacto mostró una gran ilusión por vestir la camiseta del Atlético Baleares y creemos que esa motivación será muy importante para su adaptación", ha zanjado Julià.