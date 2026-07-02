Oficial: Gresini confirma a su nueva dupla para 2027, con Joan Mir y el rookie Dani Holgado

La temporada 2027, con nuevo reglamento, nuevas motos de 850 cc y nuevo proveedor de neumáticos, está a la vuelta de la esquina y los equipos de MotoGP siguen encadenando anuncios oficiales respecto a sus alineaciones. Este jueves, después de que Honda confirmase la marcha de Joan Mir, campeón del mundo en 2020, Gresini Racing ha hecho público el fichaje del piloto mallorquín, que ya durante el GP de Cataluña, en mayo, admitió que no iba a seguir con el constructor japonés.

La próxima temporada Mir pilotatá una Ducati 'pata negra' con especificaciones de fábrica y su compañero será el talentoso rookie Dani Holgado, que ascenderá a la categoría reina después de brillar este año en Moto2. El equipo de Nadia Padovani ha anunciado primero a Holgado y apenas una hora y media después ha confirmado a Joan Mir.

De esta manera, el equipo satélite de Ducati renueva por completo su alineación para 2027, diciendo adiós a Álex Márquez, que próximamente será confirmado por KTM, y a Fermín Aldegue, que aunque tampoco es oficial, se sabe ya que se pasará al box del VR46 de Rossi.

El palmarés del '36' habla por sí solo: dos títulos mundiales, el de MotoGP en 2020 y el de Moto3 en 2017, que avalan su calidad al más alto nivel. Mir se ha pasado los últimos cuatro años en Honda sin poder exprimir su talento. A su lado estará el joven Holgado, dorsal '96', subcampeón del Mundo de Moto3 en 2024 y uno de los principales aspirantes al título de Moto2 esta temporada.

Mientras Mir se reserva y no prefiere no hacer declaraciones hasta despedir la actual campaña con Honda, Dani Holgado celebra por todo lo alto su ascenso a MotoGP: "Estoy muy feliz de unirme al proyecto de MotoGP del BK8 Gresini Racing MotoGP Team. Competir en la categoría reina es, literalmente, el sueño de mi vida, y hacerlo con un equipo como este lo hace aún más especial. Es el resultado de muchos años de esfuerzo y trabajo duro. Sé que será un reto enorme, pero estoy preparado para seguir creciendo tanto como piloto como persona. Quiero dar las gracias de corazón a Nadia y al equipo, a mi familia y a todas las personas que han creído y siguen creyendo en mí. Sé que no será un camino fácil, pero estoy totalmente preparado para afrontar todo lo que venga".

Nadia Padovani, propietaria del equipo, señala que "a partir del próximo año cambiarán muchas cosas, pero la esencia del BK8 Gresini Racing MotoGP Team seguirá siendo la misma. Seguimos siendo un equipo que trabaja para crecer temporada tras temporada y, en 2027, lo haremos con dos pilotos en los que depositamos una enorme confianza y a los que estamos preparados para apoyar al máximo·.

"Dani es un piloto al que llevamos siguiendo desde hace mucho tiempo y nos alegra que pueda vivir con nosotros su temporada de debut en MotoGP. Joan es campeón del mundo de MotoGP y su trayectoria habla por sí sola. Uno está comenzando su camino en la categoría reina y el otro quiere recuperar sus mejores sensaciones y sacar todo su potencial. Para ambos queremos ser un punto de referencia constante", afirma respecto a su nueva dupla.

"Seguiremos compitiendo junto a Ducati Corse, que a lo largo de los años ha demostrado ser un socio fiable y ganador, algo que nos hace muy felices. Por último, al final de esta temporada nos despediremos de Álex y Fermín, dos pilotos que han aportado muchísimo a nuestro equipo, tanto por sus resultados como por su calidad humana. A ellos les damos las gracias y les deseamos lo mejor para el futuro", cierra.

Por su parte, Gigi Dall'igna, General Manager de Ducati Corse, comenta que "es un placer confirmar la continuidad de la colaboración plurianual entre Ducati Corse y el BK8 Gresini Racing MotoGP Team. Es una relación construida con el paso del tiempo, basada en valores compartidos, conocimientos técnicos y una determinación común por alcanzar objetivos ambiciosos en la pista".

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"Esta asociación se ha visto reforzada por importantes éxitos deportivos conseguidos por el equipo, que son la prueba de la calidad del trabajo realizado conjuntamente. El BK8 Gresini Racing MotoGP Team representa un socio estratégico dentro de nuestro proyecto y seguiremos trabajando codo con codo con el objetivo de continuar creciendo juntos".

Fuente: Sport