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Lluís Arrom, campeón absoluto de Baleares de colombofilia

El de Binissalem lidera una edición que estrena campeonato femenino y reúne a las principales figuras del archipiélago

Podio de los ganadores en las categorías masculinas.

Podio de los ganadores en las categorías masculinas. / B.V.

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B. Vich

Palma

Lluís Arrom Morro, de Binissalem, se proclamó campeón absoluto del Campeonato de Baleares de colombofilia 2026, consolidándose como el gran protagonista de la temporada en esta disciplina.

En el resto de categorías destacadas, el tándem Mut Núñez, de Porreres, se impuso en el campeonato d’Hivern, mientras que José Tur García, de Santa Eulalia, se llevó el título en el Campeonato Alas sobre el Mediterráneo.

Una de las principales novedades de esta edición fue la creación del Campeonato Balear Femenino de colombofilia, que se disputó por primera vez. La vencedora fue Carme Molinas Sastre, quien recibió como premio un televisor, trofeo patrocinado por Segurgama, además de un cheque regalo de El Corte Inglés, valorado en 500 euros. Por su parte, los hermanos Fidalgo se proclamaron campeones del Campeonato Internacional Sagres.

La entrega de premios se celebró el pasado domingo 28 de junio en Binicompart, en un acto que reunió a representantes institucionales y del ámbito federativo. Asistieron Pedro Vidal Monserrat, secretario autonómico de Cultura y Deportes en representación de la Dirección General de Deportes del Govern balear; Gaspar Oliver, por parte del Consell de Mallorca; Felipe Camacho, presidente de la Real Federación Colombófila Española; y Pedro Adrover, presidente de la Federación Balear de Colombicultura.

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El acto concluyó con la entrega de trofeos y la fotografía oficial de los campeones absolutos y de la primera campeona femenina en la historia del campeonato.

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