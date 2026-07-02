Fútbol regional
Laura López, la fisioterapeuta del Calamocha, víctima de cientos de comentarios machistas: "Estoy agobiada"
Las redes sociales se han llenado de vejaciones hacia la zaragozana tras anunciarse su incorporación al equipo turolense
Redacción
De sobras conocido es el poder que tienen las redes sociales. Aunque con mucha frecuencia, es en el mal sentido. En esta ocasión le ha tocado a Laura López, una fisioterapeuta con una larga carrera en el deporte, la que lo ha sufrido. El anuncio de su fichaje por el Calamocha desató una red de comentarios machistas en el anuncio de su contratación en X, el antiguo Twitter. Todos, acerca de su físico.
Sin embargo, el asunto no quedó ahí y las vejaciones comenzaron a llegarle a ella de manera personal. "Desde que pasó todo he recibido cientos de mensajes de todo tipo. Estoy agobiada y deseando que todo esto pase", asegura Laura López, que se ha visto envuelta en una vorágine machista sin comerlo ni beberlo. "Me encanta mi profesión, la adoro y es complicado sentirte juzgada en vez de ser una más", explica.
No es ni mucho menos la primera vez la primera vez que la fisioterapeuta tiene que escuchar palabras obscenas. "Se están dando pasos, pero todavía queda mucho por hacer", subraya López. Sin embargo, y pesar de más de un incidente desagradable sumado al revuelo que se ha formado en las últimas horas, la zaragozana ni se plantea dejar el mundo del deporte.
Por su parte, el Calamocha se ha visto obligado a retirar la publicación en la que anunciaba la incorporación de Laura López. Sin embargo, en otras cuentas de X se ha extendido la noticia y los comentarios siguen produciéndose.
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Fuente: El Periódico de Aragón
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