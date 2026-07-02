Jaume Munar confirma su gran momento y avanza con autoridad a la tercera ronda de Wimbledon

Jaume Munar sigue dando pasos firmes en Wimbledon. El tenista balear selló su billete para la tercera ronda tras imponerse con solvencia al británico Jacob Fearnley en tres disputadas mangas (6-4, 7-6(3) y 6-4), en un encuentro que rozó las tres horas de duración y en el que volvió a demostrar su crecimiento sobre hierba.

El mallorquín mantiene así la buena línea mostrada en su debut, donde ya había superado al argentino Francisco Cerúndolo, reciente campeón en Queen’s, e iguala su mejor resultado en el Grand Slam londinense. Munar supo gestionar los momentos más delicados del partido, especialmente al salvar ocho de las diez bolas de rotura que concedió, una muestra de su solidez competitiva.

El balear comenzó mandando en el primer set con una rotura inicial, aunque tuvo que recomponerse después de ceder su servicio cuando sacaba para cerrarlo, resolviendo finalmente al resto. En la segunda manga, fue Fearnley quien golpeó primero, pero Munar reaccionó de inmediato y sostuvo un juego clave con 4-4 salvando tres bolas de ‘break’. El desempate cayó de su lado, reforzando su control del partido. Ya en el tercer parcial, el español logró un ‘break’ temprano que esta vez sí supo administrar hasta el final.

Con esta victoria, Munar se consolida como uno de los nombres propios del tenis español en el torneo, avanzando junto a Alejandro Davidovich y Rafa Jódar.

Precisamente, el joven madrileño Rafael Jódar también logró el pase a tercera ronda tras imponerse en el duelo español ante Pablo Carreño, culminando una remontada en cinco sets (3-6, 6-3, 1-6, 6-3 y 6-4). El encuentro, que había sido suspendido el miércoles por falta de luz, se resolvió tras 3 horas y 43 minutos de juego.

Jódar, de 19 años, se adaptó mejor a las condiciones en la reanudación y mostró mayor solidez con su segundo servicio, además de imponerse en el quinto set con dos roturas decisivas. El madrileño se medirá ahora al japonés Shintaro Mochizuki en busca de los octavos de final.

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Por su parte, en el cuadro femenino, la nacionalizada Oksana Selekhmeteva no pudo avanzar tras caer ante la estadounidense Emma Navarro, pese a adjudicarse el primer set, en un duelo que terminó 3-6, 6-4 y 6-1.