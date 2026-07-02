El Fibwi Mallorca ficha al pívot Garmine Kande

El Fibwi Mallorca continúa reforzando su plantilla de cara a la temporada 2026/27. Tras las incorporaciones de Hugo Ferreira, Sergi Huguet, Jaume Lobo y Adrià Moncanut, el conjunto dirigido por Álex Formento suma ahora a Garmine Kande para apuntalar su juego interior.

El pívot, de 27 años y nacido en la República Democrática del Congo, llega a Son Moix tras dos destacadas campañas en el Grupo Alega Cantabria. Con sus 2,06 metros de altura, destaca por su físico, intensidad y capacidad atlética, cualidades que le han convertido en una pieza importante en sus últimos equipos.

Internacional con la selección de la República Democrática del Congo, Kande aterrizó en el baloncesto español en la temporada 2021/22 después de su etapa en Francia. Su primera experiencia fue en el Tizona Burgos, entonces en Segunda FEB, donde disputó 26 partidos con unos promedios de 13,45 minutos, 5,1 puntos, 4,7 rebotes y 0,3 asistencias por encuentro.

Su buen rendimiento le permitió continuar una temporada más en el conjunto burgalés. En la campaña 2022/23 dio un importante paso adelante, participando en 29 encuentros con una media de 21,08 minutos, 9,3 puntos, 5,9 rebotes y 0,9 asistencias, contribuyendo además al ascenso del equipo a Primera FEB.

Ya en la segunda categoría del baloncesto español, disputó 36 partidos, en los que promedió 8,48 minutos, 3,7 puntos, 2,3 rebotes y 0,1 asistencias por encuentro.

En la temporada 2024/25 fichó por el Grupo Alega Cantabria, donde jugó 38 partidos entre Liga y Copa de España, firmando medias de 19,52 minutos, 6 puntos, 4,6 rebotes y 0,7 asistencias. En el último curso volvió a ser un jugador importante para el conjunto cántabro, disputando 33 encuentros y registrando unos promedios de 17,35 minutos, 6,2 puntos, 3,7 rebotes y 0,3 asistencias.

Ahora, Son Moix recibirá a un pívot que ha demostrado a lo largo de su trayectoria ser un jugador de gran despliegue físico. Su capacidad para finalizar por encima del aro y su intensidad en ambos lados de la pista convierten a Kande en un refuerzo de garantías para el proyecto del Fibwi Mallorca.