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La Federació Balear obtiene una plaza de ascenso directo a Segunda B

Esta modificación es consecuencia del notable incremento de licencias y equipos inscritos en las competiciones de fútbol sala masculino de las islas

Imagen de archivo de la Copa FFIB Tercera División.

Imagen de archivo de la Copa FFIB Tercera División. / FFIB

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Jaume A.

La Federació de Fútbol de las Iles Balears (FFIB) contará, a partir de la temporada 2026/27, con una plaza de ascenso directo de Tercera División a Segunda División B de Fútbol Sala, lo que supone un importante paso adelante para el fútbol sala masculino balear.

Esta modificación es consecuencia del notable incremento de licencias y equipos inscritos en las competiciones de fútbol sala masculino de las Balears durante las últimas temporadas. Este crecimiento ha permitido que el territorio gane una plaza de ascenso directo, sustituyendo al anterior sistema de acceso mediante eliminatoria de play-off.

La nueva estructura competitiva representa un reconocimiento al esfuerzo conjunto de los clubs, deportistas, técnicos, árbitros y de todas las personas que trabajan a diario para el desarrollo del fútbol sala en las Balears.

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Desde la FFIB se valora muy positivamente este hito, que refuerza el crecimiento sostenido del fútbol sala masculino balear y ofrece un nuevo incentivo competitivo a los clubs de Tercera División de cara a la temporada 2026/27.

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