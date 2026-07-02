Cristiano y Modric se baten en duelo tratando de sortear la despedida

Este viernes el fútbol despedirá a una leyenda del fútbol mundial en Toronto. Se miden dos amigos que compartieron vestuario durante seis años en el Bernabéu, jugando 222 partidos juntos en el Real Madrid y conquistando 13 títulos, entre ellos cuatro Champions. Se miden Cristiano Ronaldo, 41 años, y Luka Modric, 40. El que pierda pondrá fin a una carrera exitosa y extraordinariamente longeva. El 20 de agosto de 20 de agosto de 2003 Cristiano se enfundaba por primera vez la camiseta lusa saltando al césped en el Estadio Manuel Branco Teixeira de Chaves ante Kazajistán para sustituir en el descanso a Luis Figo. Un partido que concluyó con victoria lusa gracias a un gol de Simao y al que han seguido 230 entorchados más con Portugal en los que ha anotado 145 goles.

Cristiano, Messi, Modric...

Años después, el 1 de marzo de 2006, debutaba en el Saint Jakob Park de Basilea un prometedor centrocampista croata llamado Luka Modric ante una Argentina en la que Lionel Messi se estrenaba como goleador con la albiceleste en su tercer partido con Argentina. Pese al gol del azulgrana, los croatas se llevaron el triunfo (2-3) en un duelo en el que Modric jugó 84 minutos. El primero de los 201 partidos que ha jugado con los 'plavi' a sus 39 años. La ambición de ambos ha disparado el umbral competitivo de sus selecciones llevando a Portugal a ganar una Eurocopa (2014) y una Liga de Naciones (2025) y haciendo que Croacia pisase una final de Mundial (2018, en el estadio Luzhniki de Moscú) y otra de la Liga de Naciones (2023).

Se miden en un partido que dejará en la cuneta a otra selección de la aristocracia europea, como Alemania o Países Bajos. Son favoritos los lusos, que han dejado dudas con sus empates ante el Congo y Colombia. La posición de Cristiano Ronaldo, que después de años llegando al área desde segunda línea está actuando como delantero centro, también ha abierto un debate por la pérdida de protagonismo del de Madeira. Ronaldo marcó dos goles ante Uzbekistán en la goleada que supuso el único triunfo de los europeos en el grupo y luego no ha vuelto a anotar. Hecho que ha generado numerosas críticas contra el seleccionador Roberto Martínez, quien ha sugerido que la titularidad del crack es una imposición sujeta al cargo.

El atasco ofensivo de los lusos, que no llegan en su punto álgido de forma, ha provocado que su seleccionador sigue moviendo el árbol a la búsqueda de un once que le ofrezca ritmo, profundidad y desequilibrio. Para este encuentro ante los croatas todo apunta a que podrían acompañar a Cristiano Francisco Conceiçao y Rafael Leao, quien cerró la goleada ante Uzbekistán. Lo cual supondría otra suplencia para un Bernardo Silva que ha terminado teniendo un rol secundario en la selección lusa después de conocerse su fichaje por el Real Madrid.

En Croacia la noticia es la resurrección de Modric, que después de un arranque discreto completó otra actuación llena de jerarquía ante Ghana en la victoria con la que cerraban el grupo. Cuatro ocasiones generadas, un 92% de acierto en el pase, un despeje, dos disparos bloqueados, dos recuperaciones y tres duelos ganados, además de dar la asistencia en el gol de Vlasic que decidió el choque. "Parece como si hubiera vuelto 10 años atrás en el tiempo. Ha sido una de las mejores actuaciones que he visto a Luka con la camiseta de Croacia. Estuvo increíble", apuntó el propio Vlasic al acabar el partido.

Los penaltis croatas

El partido invita a pensar que los croatas tratarán de llevar el duelo a la prórroga porque en este siglo XXI han ganado todas las eliminatorias en las que jugaron el tiempo extra o la tanda de penaltis en todas sus eliminatorias en la cita mundialista. Los de Zlatko Dalic pasaron en los penaltis en Rusia 2018 ante Dinamarca en octavos y frente a Rusia en cuartos. Esta Catar superaron cuartos y semifinales desde los once metros doblegando a Japón y Brasil, respectivamente.

Así que durante la madrugada del jueves al viernes, horas después de que España se haya clasificado para octavos ante Austria, si los pronósticos se cumplen, los de De la Fuente verán si Cristiano o Modric se cruzarán con ellos. Uno de los dos llorará de emoción, el otro de tristeza tras despedirse de la historia de los Mundiales cerrando una carrera extraordinaria. Tanto da si es Ronaldo o Luka.

Fuente: El Periódico