El Consell de Mallorca y la FFIB refuerzan las líneas de colaboración que permiten llegar a más de 16.000 jóvenes

El Consell de Mallorca y la Federación de Fútbol de las Islas Baleares (FFIB) han firmado un acuerdo de colaboración para la temporada 2026-2027 que fija las subvenciones y refuerza las campañas de valores en el deporte base, con un alcance de más de 16.000 jóvenes federados en la isla.

En concreto, el acuerdo regula el otorgamiento de la subvención nominativa de 2027. A través del programa «Esport Escolar Federat», el Consell de Mallorca cubre parte de los gastos de las actividades competitivas federadas. La FFIB recibió 324.809 euros durante la temporada 2025-26, un 7,7 % más que el año anterior, siendo la federación que percibe la mayor cantidad debido al elevado número de fichas deportivas y a la dimensión de su circuito competitivo en Mallorca.

Esta aportación permite llegar a 16.228 niños y jóvenes de categorías base, hasta los 16 años, tanto en fútbol como en fútbol sala, a través de unos 1.300 partidos por temporada, lo que evidencia el amplio seguimiento de este deporte.

Con esta subvención, la institución insular financia el 56,17 % de los gastos asociados al circuito de competición base de fútbol y fútbol sala, en conceptos como personal organizativo, árbitros, jueces y auditorías.

El director insular de Deportes, Toni Prats, junto con técnicos deportivos de la institución, se reunió con el presidente de la FFIB, Jordi Horrach, y su secretario general, Rafa Navarro, para formalizar este acuerdo.

Campañas con valores

Durante la temporada 2026-27, ambas entidades continuarán reforzando las campañas de valores para prevenir la violencia verbal y física en las gradas deportivas. Según Toni Prats, «estas campañas marcan una línea de trabajo entre ambas entidades para concienciar a las familias, a los equipos técnicos y a los jugadores sobre el daño que supone la violencia contra árbitros y durante el desarrollo de la actividad deportiva, generando un estrés innecesario en la competición».

En 2026, el Consell de Mallorca, la federación, el RCD Mallorca y los árbitros mallorquines de Primera se sumaron a la celebración del Día Escolar de la No Violencia y la Paz mediante una campaña de concienciación con mensajes como «El respeto también está en juego», «Tus hijos te están mirando» o «¡No grites! ¡Anima!», que buscan fomentar una actitud respetuosa en las gradas y en las instalaciones deportivas.

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Este proyecto es la continuación del iniciado en la temporada 2024-2025 por el Consell y la FFIB, con mensajes impresos en las camisetas de los árbitros de base como «No cridis!», «No insultis!» o «Amb l’esport net, guanyam sempre!», presentes cada temporada en los partidos de categorías base.