"De cero a LaLiga": unos alemanes quieren fundar en Mallorca su propio club de fútbol con un exfutbolista como entrenador

¿Una ocurrencia, un castillo en el aire o un plan brillante? El proyecto de fundar en Mallorca "el primer club de fútbol alemán" parece una de esas noticias que obligan a comprobar dos veces si no se trata de una falsificación generada por inteligencia artificial. Sin embargo, "el club ya está constituido y en septiembre competiremos en una liga oficial de la isla", asegura a Mallorca Zeitung Amir Aziz, uno de los cuatro impulsores. El presidente de la Federación Balear de Fútbol, Jordi Horrach, confirma que "todo apunta a que saldrá adelante".

Hace tres semanas, el agente inmobiliario Amir Aziz, el exfutbolista Thorsten Legat, el boxeador Aleks Petrovic y el empresario residente en Mallorca Nick Pinior presentaron públicamente el proyecto Germania Mallorca. Durante el anuncio, el cantante Tim Toupet llegó a animar al público del Bierkönig preguntando si querían un club alemán en Mallorca, aunque finalmente no formará parte de la iniciativa.

Una idea surgida con una copa de vino

Aziz, que vivió anteriormente en Mallorca y actualmente desarrolla negocios inmobiliarios en Dubái, explicó que la idea nació durante una conversación con Nick Pinior.

Ambos se preguntaban cómo era posible que, con la gran comunidad alemana residente en la isla, no existiera un club de fútbol alemán. "Al principio parecía una locura", reconoce Aziz. Sin embargo, ante la ralentización del mercado inmobiliario en Dubái, decidió apostar por el proyecto.

Petrovic entró en la iniciativa tras haber comprado una vivienda a Aziz. El boxeador mantenía contacto con Thorsten Legat, un exfutbolista muy conocido en Alemania por sus apariciones televisivas y en programas de entretenimiento.

"Los dos generan críticas, pero también consiguen llamar la atención", afirma Aziz.

Más de 26.000 seguidores antes de existir oficialmente

Los promotores aseguran que el crecimiento del proyecto ha sido muy rápido.

"Ya tenemos 26.000 seguidores en redes sociales e incluso existen peñas de aficionados en Alemania, aunque el club todavía no ha sido fundado oficialmente", señala Aziz.

Thorsten Legat será el entrenador

El exjugador Bastian Müller, que también tuvo experiencia futbolística en Mallorca, ejercerá como director deportivo.

Thorsten Legat será el entrenador y, según Aziz, tiene previsto trasladar su residencia a Mallorca para centrarse en el proyecto.

El pasado fin de semana el equipo organizó una primera jornada de captación dirigida a jugadores que ya viven en la isla. En uno de los vídeos publicados, Aziz advertía a los participantes: "Quien piense que hace demasiado calor puede marcharse. Durante la pretemporada hará todavía más calor. Thorsten os va a exigir muchísimo".

1.300 futbolistas interesados

Este fin de semana se celebrarán nuevas pruebas en Peguera para jugadores procedentes de Alemania que desean trasladarse a Mallorca.

Según Aziz, 1.300 futbolistas han presentado su candidatura, entre ellos jugadores de la tercera y cuarta categoría del fútbol alemán. Tras una primera selección, los elegidos han sido convocados en Peguera.

El presidente de la Federación Balear de Fútbol explica que el mayor obstáculo no es crear el club, sino encontrar un campo disponible.

"La constitución de un nuevo club es un trámite relativamente sencillo; basta con presentar la solicitud ante la Conselleria de Deportes y normalmente se aprueba", explica Horrach.

Empezaría en la última categoría

Una vez constituido oficialmente, Germania Mallorca deberá comenzar desde la categoría más baja del fútbol balear.

La Federación decidirá si el equipo compite en la octava o en la novena división, ya que se está estudiando la desaparición de la actual Segunda Regional para reorganizar las categorías inferiores.

Según Horrach, cerca del 50 % de los jóvenes deja de jugar al fútbol al pasar a categoría sénior porque la última división resulta poco atractiva.

Los jugadores cobrarán una ayuda, pero deberán trabajar

Aziz explica que los futbolistas recibirán una pequeña compensación económica, aunque necesitarán encontrar un empleo para mantenerse en la isla.

El proyecto ya cuenta con patrocinadores y no descartan alquilar viviendas para que varios jugadores compartan piso durante la temporada.

Uno de los principales obstáculos afecta al campo de Peguera. Según Aziz, el Ayuntamiento de Calvià no permite grabar imágenes en los campos municipales, algo que considera incompatible con la estrategia de comunicación del club. "Sería un golpe muy duro para nosotros", afirma.

La intención de los promotores es documentar toda la evolución del equipo bajo el lema "From Zero to LaLiga", siguiendo un formato similar al de una serie documental. Horrach reconoce que esta limitación afecta también a la Federación y asegura que mantiene conversaciones con el Ayuntamiento para encontrar una solución.

¿Competencia para el Atlético Baleares?

Aziz no considera que el Atlético Baleares, cuyo principal accionista es el empresario alemán Ingo Volckmann, pueda calificarse como un club alemán.

"Ellos invirtieron en un club histórico mallorquín. Nosotros vamos a crear uno completamente nuevo", explica. No obstante, reconoce que le gustaría establecer contacto con el Atlético Baleares e incluso estudiar la posibilidad de compartir el Estadi Balear. Los impulsores del proyecto creen que el club puede atraer a numerosos aficionados alemanes residentes y visitantes, hasta el punto de que consideran insuficiente la pequeña grada del campo de Peguera durante el invierno.

Respecto al nombre Germania Mallorca, Aziz aclara que no responde a ninguna motivación ideológica. Explica que inicialmente propusieron las denominaciones "Alemania Mallorca" y "Los Alemanes", pero ambas fueron rechazadas por la Administración deportiva. Además, rechaza cualquier vinculación con la extrema derecha y recuerda que él mismo tiene raíces árabes.

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Si todo transcurre según lo previsto, la plantilla quedará cerrada a mediados de julio y comenzará la pretemporada de inmediato. El primer amistoso ya está programado: será el 14 de agosto en Peguera frente al Westfalia Dortmund, un club fundado en 2022 con un proyecto similar.