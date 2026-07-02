Baba Miller visita a la selección española en Los Ángeles antes del duelo ante Austria

Baba Miller ha deseado suerte a la selección española antes del partido de dieciseisavos de final que disputa este jueves por la noche frente a Austria. El alero mallorquín, recientemente elegido por Los Ángeles Clippers en el número 36 del Draft de la NBA, se ha pasado por el hotel de concentración del equipo de Luis de la Fuente antes del importante compromiso.

Y es que el encuentro frente al conjunto austriaco se disputa en Los Ángeles. Baba Miller ha aprovechado la jornada de puertas abiertas del combinado nacional, en la que varios jugadores firman autógrafos a los aficionados que se acercan, para saludarles y fotografiarse con ellos.

Así, según una historia de Instagram publicada por el perfil oficial de la RFEF, el jugador mallorquín ha posado junto a Ferran Torres, Borja Iglesias, Marc Pubill, Rodri Hernández y David Raya, recibiendo una camiseta dedicada de la selección.

Son días de mucha felicidad para Baba Miller, que todavía está digiriendo la noticia de que la próxima temporada jugará, en principio, en la NBA. De padre senegalés, que fue jugador de baloncesto, y madre de origen británico, se formó en la cantera del Bahía San Agustín, donde empezó desde la ‘escoleta’. Desde los 12 hasta los 18 años militó en el Real Madrid, con el que debutó en 2021 con solo 17 años. También pasó por Florida State y Florida Atlantic tras dar el salto al baloncesto universitario estadounidense.

Noticias relacionadas

Todo apunta a que aquel chaval que empezó a botar el balón en el pabellón Toni Servera de s’Arenal será el tercer mallorquín que jugará en la NBA, después de Rudy Fernández, que militó en los Portland Trail Blazers y en los Denver Nuggets entre 2008 y 2012, y Álex Abrines, que jugó en los Oklahoma City Thunder entre 2016 y 2019.