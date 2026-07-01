Los Sainz disfrutan del restaurante Sa Roqueta de Mallorca antes del Gran Premio de Silverstone: "Tener un campeón es un lujo, pero dos ya es increíble"

Entre Gran Premio y Gran Premio, la familia Sainz ha vuelto a elegir Mallorca para disfrutar de unos días de desconexión. Carlos Sainz padre y Carlos Sainz Jr. acudieron al restaurante Sa Roqueta, en el Portixol (Palma), pocos días antes de que el piloto de Williams afronte este fin de semana el Gran Premio de Silverstone, una de las pruebas más emblemáticas del Mundial de Fórmula 1.

Famosos habituales en Mallorca

La visita la compartió el propio establecimiento a través de su perfil de Instagram. Su propietario, Toni Serapio, publicó una fotografía junto a Carlos Sainz Jr. y otra con padre e hijo, acompañadas de un mensaje que refleja la admiración que despiertan ambos: "Tener un campeón es un lujo, pero dos ya es increíble. Carlos Sainz (Matador) y Carlos Sainz Jr. (Williams Racing, antes Ferrari)".

La visita a Mallorca ha servido al piloto de Fórmula 1 para desconectar tras un fin de semana complicado en el Gran Premio de Austria, ya que Carlos Sainz Jr. abandonó por un problema en la unidad de potencia de su Williams.

Abandono en Austria

Pese al contratiempo, el madrileño terminó el domingo con un mensaje optimista de cara a Silverstone en una temporada que está siendo complicada con el cambio de normativa. "El ritmo de carrera de hoy ha sido mejor que el que teníamos en los entrenamientos, pero al final seguimos bastante lejos de nuestros rivales. Esta noche hemos hecho algunos cambios que han hecho el coche más conducible y hemos peleado con coches contra los que no contábamos con luchar, lo cual es una señal positiva. Por desgracia, mi coche se ha apagado de repente a causa de un problema en la unidad de potencia. Está claro que no estamos donde queremos estar en cuanto a rendimiento, pero llevaremos una pequeña mejora a Silverstone que confío nos devuelva a una posición más competitiva", explicó tras la carrera.

Casa en Costa dels Pins

La relación de la familia Sainz con Mallorca se remonta a hace casi medio siglo. Todo comenzó cuando el abuelo de Carlos Sainz Jr. descubrió la isla, quedó enamorado de ella y decidió comprar una vivienda. Desde entonces, la familia ha convertido la isla en uno de sus destinos habituales de descanso y mantiene una casa en Costa dels Pins (Son Servera), donde acostumbra a pasar parte de sus vacaciones y desconectar entre competición y competición.