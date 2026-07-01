Del Palma Futsal a vivir el sueño del Mundial como fisioterapeuta de Senegal: “Nunca me lo hubiese esperado”

La vida da muchas vueltas y el fútbol va muy rápido. Lo puede ratificar Aitor Vicente Mora (Vitoria, 1997), quien hace apenas cinco años empezaba su carrera como fisioterapeuta en el Illes Balears Palma Futsal y que está en el Mundial como integrante del cuerpo técnico de la selección de Senegal, que este miércoles disputa los dieciseisavos de final ante Bélgica (22:00 horas). “Me ha llevado aquí la dedicación, el hecho de querer crecer, de seguir formándome para poder ir evolucionando como fisioterapeuta y de coger cada oportunidad que me salía”, señala.

Aterrizó en Palma en el año 2017 para iniciar el grado en Fisioterapia en la Universitat de les Illes Balears (UIB) y las prácticas universitarias llevaron a Aitor al Palma Futsal, donde ejerció durante tres años y medio. “Cuando empecé no era el equipo tan reconocido que es ahora. Estuve cuatro temporadas y es cuando se instaló en la élite del fútbol sala y conseguimos las dos Champions y la Intercontinental”, declara. Con un palmarés ya envidiable, fue cuando el fisioterapeuta recibió la llamada de Mané: “Un verano me llegó la oportunidad de poder trabajar con Sadio y se fue muy contento. Al medio año de haber estado con él me llamó para ser su fisioterapeuta y entrenador personal y di el paso de ir a Arabia con él”, confiesa Aitor.

Sin duda, la dedicación y la vocación son estandartes en la forma de trabajar de Aitor, quien comparte la vida con el jugador, acompañándolo tanto en el Al-Nassr como con la selección de Senegal. “Paso con él las 24 horas del día todo el año. Me ha integrado completamente en su vida, desayuno, como y ceno con él, me ha acogido como uno más de su familia. Incluso he llegado a practicar el ramadán estos dos años para vivir la misma experiencia que puede vivir él”, apunta el fisioterapeuta.

Aitor en un entrenamiento con la selección de Senegal. / Sergi Amorós

Tanto es así, que Aitor también experimenta esa fugacidad de la carrera profesional y los éxitos que viven los futbolistas, llegando a tener complicado ser consciente de lo que está viviendo y consiguiendo. “Todo se vive muy rápido en el mundo del fútbol”, declara, y añade que vivió “el triunfo de la Copa África en primera persona”, aunque reconoce que “a la nada que ganas ya vuelves con el club”. Tampoco pudo saborear el título de liga conquistado por el Al-Nassr hace escasas semanas: “Ganamos la Liga y, al día siguiente, ya estábamos viajando para ir al Mundial”. El mallorquín de adopción reflexiona sobre esa sensación y declara que eres “consciente” y lo vives “muy intensamente”, por lo que señala que se vive “como se puede” e intentando "vivir el presente todo el tiempo”.

Ahora vive el premio mayor, el Mundial. Aitor está en el cuerpo técnico de la selección de Senegal como fisioterapeuta gracias a su labor con Mané. Sin duda, cumple el sueño de aquel niño que recuerda mirar el Campeonato del Mundo de 2010 con su “familia”. “Nunca me hubiera esperado venir de Vitoria a Palma, y menos de Palma a Arabia para terminar viviendo un Mundial”, reconoce el fisioterapeuta. Aitor confía en que Senegal se meta entre las mejores, ya que “viene de ganar la Copa África” y tiene un equipo “competitivo, con jugadores que hace mucho tiempo que juegan juntos”.

Aitor durante un entrenamiento con la selección de Senegal en el Mundial. / Sergi Amorós

Sea como fuere, hay parte del deporte mallorquín en esa selección de Senegal, donde Aitor, formado profesionalmente en uno de los mejores equipos de las Illes Balears, trata y prepara a un combinado que, al igual que el fisioterapeuta, sueña con hacer algo grande en este Mundial.