Oficial: Jorge Martín y Ai Ogura fichan por Yamaha

Siguen cayendo las fichas en esta reacción en cadena que es el mercado de MotoGP para la temporada 2027. Ducati empezó la ronda la semana pasada con la confirmación de la renovación de Marc Márquez y los anuncios de la llegada de Pedro Acosta y la salida de Pecco Bagnaia.

El siguiente en mostrar sus cartas fue Aprilia, quien ya a principios de temporada se había asegurado a Marco Bezzecchi. Tras el adiós de Borgo Panigale, anunció la incorporación del turinés a sus filas. Eso, inevitablemente, significaba el adiós a Jorge Martín para la próxima temporada, después de dos cursos en la casa de Noale, con quienes ha logrado una victoria y otras cuatro plazas.

Con este anuncio de Yamaha también queda libre un hueco en el equipo satélite del Trackhouse, que se espera que ocupe Enea Bastianini a falta de confirmación oficial. Ai Ogura es el piloto que emprenderá una nueva etapa lejos del equipo estadounidense, tras dos campañas en sus filas y con quien consiguió el pasado fin de semana su primera victoria en MotoGP. Acumula otros tres podios dominicales y una pole position. De esta forma, el piloto nipón recalaría en el paraguas de una fábrica de su mismo país de origen.

"Yamaha Motor Racing se enorgullece de dar la bienvenida a Jorge Martín y Ai Ogura como pilotos de MotoGP para las temporadas 2027 y 2028. Una nueva era. Dos talentos excepcionales. Una ambición compartida. ¡Bienvenidos a Yamaha!", reza el comunicado.

Relación tumultuosa de Martín y Aprilia

El piloto madrileño aterrizó en 2025 en Aprilia para ocupar el puesto que dejaba vacante su amigo Aleix Espargaró, quien ponía fin a su carrera en el Mundial y pasaba a ser piloto probador de Honda. La decisión de Martín venía propiciada por un desencuentro con Ducati, que eligió a Marc Márquez como piloto del equipo oficial, un puesto que estaba destinado al madrileño, por entonces en el Pramac Ducati en plena batalla por el título.

Martín cambió de aires pero su periplo con la casa de Noale no arrancó de la mejor manera. Un accidente en los primeros test de pretemporada lo dejaron fuera de competición en los primeros Grandes Premios de 2025 y en su vuelta, en Qatar, volvió a sufrir una grave caída que lo volvió a apartar de la competición.

Las lesiones hicieron mella en el piloto que tomó la decisión de romper su contrato de dos temporadas y poner fin a su vinculación a final de 2025, algo con lo que Aprilia no estaba de acuerdo. La tensión se implantó en el equipo y Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, tuvo que mediar para calmar la situación.

Martín aceptó continuar con el reto de domar a la Aprilia y tras varias semanas de recuperación volvió al campeonato en julio, en el Gran Premio de Chequia, duodécima cita del campeonato, justo antes del parón estival. Y lo hizo con buenas sensaciones, hasta Japón, donde una nueva caída frenó su progresión. Regresó en Valencia, última prueba del Mundial, solo para probarse y poder estar presente en los test que cerraban el curso.

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La temporada 2026 ha cambiado por completo el guión, con Jorge Martín de vuelta a los podios y las victorias y segundo de la clasificación de pilotos, a solo ocho puntos del líder, su compañero Marco Bezzecchi. Aunque el año no ha estado exento de algunas tensiones con la cúpula de Aprilia, el madrileño ha recuperado la sonrisa e incluso se llegó a especular con su continuidad en el equipo, aunque finalmente las dos partes continuarán por caminos separados.

Fuente: Sport