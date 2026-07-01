Miguelín vuelve a casa para liderar la formación de la cantera del Palma Futsal

Miguelín inicia una nueva etapa ligado al Illes Balears Palma Futsal. El exjugador mallorquín se incorpora a la estructura deportiva de la Fundació Miquel Jaume – Palma Futsal y del Fisiomedia Manacor con un doble objetivo: contribuir a la formación de los jóvenes talentos del fútbol sala balear y transmitir toda la experiencia acumulada durante su trayectoria profesional.

Por un lado, Miguelín será el responsable de la nueva Escuela de Tecnificación de la Fundació Miquel Jaume – Palma Futsal, un proyecto dirigido a niños y niñas de entre 7 y 12 años que arrancará el próximo mes de septiembre. La escuela se desarrollará todos los domingos en el Poliesportiu Miquel Àngel Nadal de Manacor y trabajará con grupos muy reducidos para ofrecer una atención mucho más personalizada y un método de formación específico, convirtiéndose en una iniciativa inédita en Mallorca. Próximamente se darán a conocer todos los detalles relativos a las inscripciones y al funcionamiento de la actividad.

Además, Miguelín pasará a formar parte del cuerpo técnico del Juvenil División de Honor del Fisiomedia Manacor, uno de los equipos que integran la cantera del Illes Balears Palma Futsal. Desde esta nueva responsabilidad acompañará el crecimiento de algunos de los jóvenes con mayor proyección del fútbol sala balear durante una etapa clave de su desarrollo deportivo. La incorporación de Miguelín supone un importante impulso para la cantera del club. Su dilatada trayectoria al más alto nivel, unida al conocimiento de la filosofía del Illes Balears Palma Futsal, convierten al mallorquín en un referente para las nuevas generaciones, que podrán aprender de una de las figuras más importantes de la historia del fútbol sala español.

Miguelín en la rueda de prensa de presentación del proyecto / Palma Futsal

Miguelín: "Queremos formar a los jugadores del hoy y del mañana"

Este miércoles se celebró la presentación oficial de Miguelín en sus nuevas funciones dentro de la Fundació Miquel Jaume – Palma Futsal y el Fisiomedia Manacor. El acto tuvo lugar en la sede de ConectaBalear, en Manacor, donde el exjugador estuvo acompañado por Bernat Bauçà, vicepresidente de la Fundació Miquel Jaume – Palma Futsal, y Jesús Illán, coordinador del Fisiomedia Manacor.

Durante la presentación, Miguelín se mostró especialmente ilusionado por volver a un club que considera su casa y por iniciar una nueva etapa centrada en la formación de los jóvenes talentos. “Estoy feliz de formar parte del cuerpo técnico del Juvenil División de Honor y también como coordinador de esta nueva Escuela de Tecnificación de la Fundació Miquel Jaume – Palma Futsal para trabajar en lo que nosotros buscamos, la formación del hoy, pero sobre todo la del mañana”, señaló.

El mallorquín explicó que uno de sus principales objetivos será trasladar toda la experiencia acumulada durante más de dos décadas como profesional a las nuevas generaciones. “Quiero enfocar mi experiencia para que los chicos tengan muchas más herramientas. Es un placer para mí estar aquí, en la que fue mi casa durante cuatro años, y después de veinte años como profesional, no había mejor sitio para volver que al Fisiomedia Manacor”, afirmó.

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Sobre la nueva Escuela de Tecnificación, Miguelín avanzó que el proyecto nace con la intención de diferenciarse de otras iniciativas similares, apostando por un trabajo mucho más específico y personalizado. “Queremos trabajar de una forma distinta, no queremos hacer una tecnificación casual, como suele hacer todo el mundo; queremos hacer algo un poquito más intensivo y exclusivo en ese sentido. Queremos dar calidad. Iremos dando información y, a partir de ahí, espero que sea una academia que a medio y largo plazo tenga mucho éxito”, concluyó.