Tenis
Jódar y Davidovich desatan la ilusión en Wimbledon
El tenis español buscará seguir sumando victorias camino a la tercera ronda en el All England Club
El tenis español vuelve a demostrar músculo en Wimbledon. A pesar de la baja de Carlos Alcaraz, La Armada sigue muy presente en el torneo con varios argumentos para soñar en grande. Entre ellos, destacan sobre todo los nombres de Rafa Jódar y de Alejandro Davidovich, que buscarán el billete para la tercera ronda este miércoles.
El madrileño demostró tener también capacidad para triunfar sobre hierba con un estreno brillante ante el local Gill, en el que no dejó escapar un solo set. Mismo resultado para un Davidovich que llega pletórico a la cita tras conseguir su primer título profesional en Mallorca, aunque ello le este costando ir al límite físicamente.
"Me duele todo" aseguró el malagueño tras su victoria ante Cerúndolo en primera ronda. Ahora, espera el húngaro Marozsan, mientras que a Jódar le espera otro de los españoles en juego, Pablo Carreño.
Mismo duelo que el vivido en Roland Garros en los octavos de final, el asturiano será el escollo tras poder finalmente ganar un partido sobre la hierba londinense. "En tierra tengo más argumentos para poder hacer daño a Rafa" admitió el propio Carreño tras superar a Shapovalov en primera ronda. Pese a ello, ya en París demostró que vuelve a ser un rival terrible en su enésima juventud en el tenis profesional.
Más allá de los mencionados, el All England Club también verá este miércoles a Dani Mérida, que tendrá un más que complicado envite ante Daniil Medvedev tras poder consegui su primera victoria también en Wimbledon, aprovechando eso sí un resbalón inoportuno del argentino Carabelli en su partido de primera ronda, cuando dominaba el partido a placer.
No pudo ni acabar el partido el argentino, que entregó el billete a un Mérida que ahora buscará una gran machada.
Más allá del cuadro masculino, el tenis español tendrá también a dos tenistas en el femenino buscando la tercera ronda. Jessica Bouzas debutó con un triunfo de mérito ante Potapova y se medirá ahora a la temible pegadora Yastremska.
Por su parte, Sara Sorribes también debutó con triunfo cómodo y tendrá en su siguiente paso a una de las grandes favoritas del torneo, la estadounidense Jessica Pegula, que ha cuajado una magnífica gira de hierba previa a la llegada de Wimbledon.
Fuente: Sport
- Prohens fulmina a su alcaldesa Xisca Lascolas, pero sigue teniendo un problema en Llucmajor
- El supermercado asiático de los productos virales abre su segunda tienda en Palma: 'Tenemos todo lo que sale en TikTok
- Un avión procedente de Dublín roza el suelo con el fuselaje de cola y obliga a cerrar las dos pistas del aeropuerto de Palma
- Baleares suma dos nuevas ‘banderas negras’ por contaminación y masificación en su litoral
- La Aemet anuncia una bajada de las temperaturas en Mallorca y avisa de tormentas en el interior
- Una creadora de contenido desata el debate tras contar cuánto ha gastado viviendo un mes en Mallorca
- Varios aviones frustran la toma de tierra en Palma por cizalladura y se desvían a otros aeropuertos
- Vicente Grande, Matthias Kühn, Manuel March y una veintena de empresas de Baleares, en la lista de grandes morosos